12月11日より新宿バルト9ほかにて期間限定上映、2027年6月9日にBlu-ray&DVDが発売されるVシネクスト「超宇宙刑事ギャバン インフィニティVSライヤ」より、最新情報が解禁された。

同作の場面カット18枚を一挙解禁、また11月17日には完成披露舞台挨拶の開催が決定。さらに11月1日には、キャスト＆スタッフが『超ギャバン』TVシリーズを振り返るウォッチパーティーをYouTubeにて生配信することが決定した。

場面カット18枚を一挙解禁!

Vシネクスト「超宇宙刑事ギャバン インフィニティVSライヤ」では、7月19日にテレビ朝日系列にて最終話の放送を終えた「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」より、次元を超えて暗躍していたテロリスト、デス・ギャバン＝御蔭哲真(演・藤田玲)が姿を消したのち、その行方と動機を操作する、ギャバン・インフィニティ＝弩城怜慈(演・長田光平)がビスカトニック星団へと向かうエピソードを描く。

TVシリーズ最終話、激闘の中で哲真の感情を預かろうとした怜慈は、その後何をしていたのか。なぜ怜慈のギャバリオントリガーは宇宙を漂っていたのか。そして、デス・ギャバンが闇へと堕ちるキッカケとなった「ビスカトニック星団事件」の真相が、ついに明らかになる。

今回、場面カット全18枚を解禁。弩城怜慈と風波駆無が睨みあっている本作のタイトル「インフィニティVSライヤ」らしいカットや、ギャバン・インフィニティ＆ギャバン・エタニティVSデス・ギャバンの戦闘シーン、にらみ合う御蔭哲真(演・藤田玲)と我藤泰斗(演：藤本隆宏)、ゲストキャスト3名(えなこ、長妻怜央、辻凌志朗)の新カットなど見どころ盛りだくさんの場面カットだ。

さらに、TVシリーズからお馴染みの哀哭院刹那(演：赤羽流河)、祝喜輝(演：角心菜)、高鳴寿(演：谷田ラナ)、伊達大佐(演：松永有紘)、アギ(演：有坂心花)、風波初音(演：まいきち)、和仁淵力哉(演：安田啓人)、パトラン(声：子安武人)、天羽琉唯(演：入山杏奈)、カレル・コム・ウィギレス(演：平岡祐太)の姿も確認できる。

11月1日、キャスト＆スタッフによるYouTube生配信が決定!

11月1日には、『超ギャバン』キャスト＆スタッフによるYouTube(PROJECT R.E.D.チャンネル)生配信が決定した。今回生配信を行う【SP生ドキュ撮】「『超ギャバン』ダイジェスト一挙配信!」ウォッチパーティー!では、11月1日9:30から、YouTube(PROJECT R.E.D.チャンネル)にてプレミア配信される「『超ギャバン』ダイジェスト一挙配信!」を視聴しながらキャスト＆プロデューサーで語り合う。事前に視聴者からのギャバい質問も募集し、当日は視聴者もYouTubeのコメントでウォッチパーティーに参加できる生配信番組だ。

【SP生ドキュ撮】「『超ギャバン』ダイジェスト一挙配信!」ウォッチパーティー概要＞

日時：11月1日(日)AM9時30分～ PROJECT R.E.D.チャンネル

出演スケジュール：1～12話(9:30～) 長田光平、赤羽流河 ／ 13～23話(11:40頃～) 角心菜、有坂心花

進行：髙橋諒平プロデューサー、渡部拓人プロデューサー

事前質問募集

出演者に聞きたい質問をXにて募集する。質問は、「#超ギャバンウォッチパーティー」をつけてXに投稿する。

完成披露舞台挨拶を開催!

11月17日開催の完成披露舞台挨拶には、ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈役の長田光平、ギャバン・ライヤ／風波駆無役の安井謙太郎、さらに、本作のゲストキャストとなる反政府組織＜サバイバーズ＞のニトクリス役のえなこ、ランディ役の長妻怜央、カーター役の辻凌志朗、そして福沢博文監督の7名が登壇する。

舞台挨拶(1)

日程：11月17日(火)

会場：新宿バルト9

時間：16：50の回 上映終了後舞台挨拶

舞台挨拶(2)

※こちらの上映回にはマスコミ取材が入るため、映り込む可能性がある。

日程：11月17日(火)

会場：新宿バルト9

時間：19：00の回 上映開始前舞台挨拶

各回共通

登壇者(予定)：長田光平、安井謙太郎、えなこ、長妻怜央、辻凌志朗、福沢博文監督(※登壇者については変更となる場合がある)

入場料：一律2,800円

チケット購入方法

東映特撮ファンクラブ(TTFC)会員限定先行販売

受付期間： メンテナンス終了次第の開始～11月10日(火)11：00

抽選： 11月11日18：00

一般販売

チケット販売方法：ぴあプレリザーブシートで予約

支払い方法：クレジットカード、後払い powered by atone

受付期間： 10月23日11：00 ～11月12日(木)11：00

抽 選： 11月13日18：00

一般発売： 11月14日(土)10：00～11月16日(月)16：00

受付枚数：一人4枚まで

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