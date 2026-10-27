ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」は、映画『ゴジラ-0.0』の公開を記念し、期間限定企画を実施する。販売期間は11月3日～11月13日。
期間中は、ゴジラをイメージした限定ぴよりん「ぴよりんゴジラ」を販売するほか、名古屋駅の「ぴよりんvillage」をゴジラ仕様に装飾。さらに、オリジナルグッズの販売やデジタルスタンプラリーなど、映画『ゴジラ-0.0』の世界観をお楽しみいただけるさまざまな企画も展開される。
ぴよりんゴジラ、襲来
期間限定「ぴよりんゴジラ」は、名古屋コーチンの卵を使用した濃厚なプリンをチョコレートのババロアで包み込んだスイーツ。ゴジラをイメージしたトサカのチョコレートをあしらっている。
テイクアウト
- 販売期間：11月3日～11月13日
- 販売場所ぴよりんshop(名古屋駅):発売時間9:00～／12:00～／15:00～／18:00～、ぴよりんshopアトリエ店(勝川):13:00～
- 価格：580円(税込)
※備考
・「ぴよりんshop」での購入はお一人様につき2ぴよまで。
・「ぴよりんshop アトリエ店」では購入数の制限は設けていないが、当日の販売状況により、購入個数を制限する場合がある。
店内飲食
- 販売期間:2026年11月3日～11月13日
- 販売箇所:ぴよりんvillage(名古屋駅)7：00～
- 価格:680円(税込)
※備考
・店内飲食限定の毎月絵柄が変わるオリジナルステッカー1枚付き。
・ぴよりんvillageは店内飲食限定。
「ぴよりんvillage」がゴジラ仕様に!店内装飾を実施
映画『ゴジラ-0.0』の公開初日となる11月3日から11月17日まで、JR名古屋駅構内の「ぴよりんvillage」にてコラボレーション企画を実施する。期間中は、店内を「ぴよりんゴジラ」ビジュアルで装飾し、映画『ゴジラ-0.0』の世界観を楽しめる特別な空間を用意する。
「ぴよりんゴジラ」グッズ概要(計14種類)
「ぴよりんゴジラ」グッズがJR東海MARKET限定で、先行販売される。また、11月3日～11月13日の期間はその他「ぴよりんゴジラ」のグッズも「ぴよりんvillage」(JR名古屋駅)にて販売する。(画像は一部商品)
ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ限定先行販売概要
「カラビナ付きぬいぐるみ」
「カラビナ付きぬいぐるみ」は、ゴジラをかぶったぴよりんを再現した、本企画限定の立体化アイテム。受注生産で、受付期間は10月22日15:00～11月17日23:59。
「アイスクリームスプーン(2種類)」
「アイスクリームスプーン(2種類)」は、東海道新幹線の再生アルミを活用し、ぴよりんゴジラをデザインした本企画限定のアイスクリームスプーン。黄色と黒色の2色展開。
「ブリキ缶入りフレークシール」
多彩な表情のぴよりんゴジラを詰め合わせたシールセット。
ぴよりんvillage販売商品一覧
スタンプラリーキャンペーン概要
JR東海の共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT」アプリでは、「ぴよりんゴジラスタンプラリー」が同時開催される。JR東海MARKETの対象グッズ購入や店舗への来店でスタンプを貯めると、限定コンテンツや抽選プレゼントが獲得できる。
実施期間
2026年10月22日15：00～11月30日
参加方法
「TOKAI STATION POINT」アプリよりエントリー
スタンプ獲得条件
1.JP東海MARKET：対象商品をオンラインでご購入すると1スタンプ付与 1.ぴよりんvillage(JR名古屋駅)：GPSチェックインすると1スタンプ付与 1.ぴよりんshopアトリエ店(JR勝川駅 )：GPSチェックインすると1スタンプ付与
※それぞれ1期間(1旬)に1回獲得可能
特典・賞品
- スタンプ1種類：【オリジナルスマホ壁紙】を全員にプレゼント
- スタンプ2種類：【TOKAI STATION POINT 200ポイント】を進呈
- スタンプ3種類(全種達成)：【限定オリジナルＴシャツ(非売品・Mサイズ)】を抽選で5名様にプレゼント
(C)2026 TOHO