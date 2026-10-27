ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」は、映画『ゴジラ-0.0』の公開を記念し、期間限定企画を実施する。販売期間は11月3日～11月13日。

期間中は、ゴジラをイメージした限定ぴよりん「ぴよりんゴジラ」を販売するほか、名古屋駅の「ぴよりんvillage」をゴジラ仕様に装飾。さらに、オリジナルグッズの販売やデジタルスタンプラリーなど、映画『ゴジラ-0.0』の世界観をお楽しみいただけるさまざまな企画も展開される。

ぴよりんゴジラ、襲来

期間限定「ぴよりんゴジラ」は、名古屋コーチンの卵を使用した濃厚なプリンをチョコレートのババロアで包み込んだスイーツ。ゴジラをイメージしたトサカのチョコレートをあしらっている。

テイクアウト

販売期間：11月3日～11月13日

販売場所ぴよりんshop(名古屋駅):発売時間9:00～／12:00～／15:00～／18:00～、ぴよりんshopアトリエ店(勝川):13:00～

価格：580円(税込)

※備考

・「ぴよりんshop」での購入はお一人様につき2ぴよまで。

・「ぴよりんshop アトリエ店」では購入数の制限は設けていないが、当日の販売状況により、購入個数を制限する場合がある。

店内飲食

販売期間:2026年11月3日～11月13日

販売箇所:ぴよりんvillage(名古屋駅)7：00～

価格:680円(税込)

※備考

・店内飲食限定の毎月絵柄が変わるオリジナルステッカー1枚付き。

・ぴよりんvillageは店内飲食限定。

「ぴよりんvillage」がゴジラ仕様に!店内装飾を実施

映画『ゴジラ-0.0』の公開初日となる11月3日から11月17日まで、JR名古屋駅構内の「ぴよりんvillage」にてコラボレーション企画を実施する。期間中は、店内を「ぴよりんゴジラ」ビジュアルで装飾し、映画『ゴジラ-0.0』の世界観を楽しめる特別な空間を用意する。

「ぴよりんゴジラ」グッズ概要(計14種類)

「ぴよりんゴジラ」グッズがJR東海MARKET限定で、先行販売される。また、11月3日～11月13日の期間はその他「ぴよりんゴジラ」のグッズも「ぴよりんvillage」(JR名古屋駅)にて販売する。(画像は一部商品)

ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ限定先行販売概要

「カラビナ付きぬいぐるみ」

「カラビナ付きぬいぐるみ」は、ゴジラをかぶったぴよりんを再現した、本企画限定の立体化アイテム。受注生産で、受付期間は10月22日15:00～11月17日23:59。

「アイスクリームスプーン(2種類)」

「アイスクリームスプーン(2種類)」は、東海道新幹線の再生アルミを活用し、ぴよりんゴジラをデザインした本企画限定のアイスクリームスプーン。黄色と黒色の2色展開。

「ブリキ缶入りフレークシール」

多彩な表情のぴよりんゴジラを詰め合わせたシールセット。

ぴよりんvillage販売商品一覧

ぴよりん ゴジラ A4クリアファイル

ぴよりん ゴジラ スマホステッカー3種

タオルハンカチ

スタンプラリーキャンペーン概要

JR東海の共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT」アプリでは、「ぴよりんゴジラスタンプラリー」が同時開催される。JR東海MARKETの対象グッズ購入や店舗への来店でスタンプを貯めると、限定コンテンツや抽選プレゼントが獲得できる。

実施期間

2026年10月22日15：00～11月30日

参加方法

「TOKAI STATION POINT」アプリよりエントリー

スタンプ獲得条件

1.JP東海MARKET：対象商品をオンラインでご購入すると1スタンプ付与 1.ぴよりんvillage(JR名古屋駅)：GPSチェックインすると1スタンプ付与 1.ぴよりんshopアトリエ店(JR勝川駅 )：GPSチェックインすると1スタンプ付与

※それぞれ1期間(1旬)に1回獲得可能

特典・賞品

スタンプ1種類：【オリジナルスマホ壁紙】を全員にプレゼント

スタンプ2種類：【TOKAI STATION POINT 200ポイント】を進呈

スタンプ3種類(全種達成)：【限定オリジナルＴシャツ(非売品・Mサイズ)】を抽選で5名様にプレゼント

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