『仮面ライダーゼッツ』の番組キャストが全国各地を巡る『仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ』が、10月25日の東京SP公演をもって5都市全17公演のフィナーレを迎えた。

今回、伏せられていた“3種類のファイナルステージ新フォーム”のステージフォトを解禁。イベント内の第1部にあたるショー「ファイナルステージ Secret Case 叶える」において、仮面ライダーゼッツ、仮面ライダーノクス、仮面ライダードォーンの3人全員が新フォームへの変身を果たした。

FSで登場する新フォームがついに解禁!

仮面ライダーゼッツ フィジカムアドバンス

仮面ライダーゼッツは、会場の夢の力が一体となることで生まれた「アドバンスカプセム」で、『仮面ライダーゼッツ フィジカムアドバンス』に変身。本ショーに登場する最後の敵・エンドレスゴアナイトメアが操る“永遠の力”に対抗する“明日へと前進する力”を宿した、燃えるような深紅のボディが印象的な新フォームだ。

仮面ライダーノクス エクストラシャドウ

仮面ライダーノクスが変身するのは、かつての宿敵・ロードスリーから受け取った「エクストラカプセム」により生まれた『仮面ライダーノクス エクストラシャドウ』。“既成概念を超越する力”を持つこのフォームは、左肩にはためくブルーのマントに大きな盾が目を惹く新たなる姿。「CODEを壊す」というかつての目的を“超越”し、「仲間を守る」という新たな意志を得たノクス自身の変化が垣間見える。

仮面ライダーカオスドォーン

そして仮面ライダードォーンにもファン待望の新フォームが。CODE時代の同僚であるザ・レディ＝ロードツーから受け取ったのは「カオスカプセム」。ナイトメアの力を持つこのカプセムで『仮面ライダーカオスドォーン』へと変身を遂げた。するとファントムゴアナイトメアの幻影能力を使うことで、なんと変身前のジークを登場させ、“仮面ライダーカオスドォーン×ジーク”という衝撃のタッグバトルを展開。銀色のローブに身を包むカオスドォーンと、サングラスをかけた幻影ジークのコンビネーションで敵を斬り刻んでみせた。

なお、『仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ』は、千秋楽3公演を11月30日までTELASAで国内独占アーカイブ配信中。また日本国外での英字幕付きアーカイブ配信も実施が決定している。

メモリアルグッズ受注受付中!

ツアーの終了を記念して、メモリアルグッズの受注販売が決定。『フォトレポートパンフレット＆「Secret Case 叶える」台本＆極秘防衛機関ZEZTZロゴピンズ』がセットになったメモリアルセットや、3人の新フォームのツインアクリルスタンド、極秘防衛機関ZEZTZでの各メンバーの主要任務を知ることが出来る「Agents of ZEZTZ アクリルライセンスセット」等、計13商品がラインナップ。11月8日23：59までの期間、東映ONLINE STOREで注文が可能だ。商品発送は2027年2月上旬より順次発送予定

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