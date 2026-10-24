ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜 朝8時30分から放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」より、10月25日放送第39話「おジャ魔女なハロウィン♪」のあらすじと先行場面カットが到着した。

10月25日放送 第39話「おジャ魔女なハロウィン♪」あらすじ

仮装の衣装や道具を作り、ハロウィンの準備をするあんな(声：千賀光莉)たち。あんなの提案により、商店街で初めてハロウィンイベントが開催されることになり、街は仮装してお菓子をもらう人々の笑顔であふれていた。

商店街でイベントの手伝いをしていたあんなたちは、母親とはぐれてしまった幼い女の子・ひなのと出会う。一緒に母親を探すが、弟のお世話で大変な様子だったという話を聞いて、みんなで商店街をまわりながらひなのを家まで送り届けることになった。

そんな中、ひなのがしていた仮装について話をしていると、魔女の姿に変装したアゲセーヌがあらわれ、ひなのが持っていたマコトジュエルが宿る大切なほうきを奪われてしまう。

ひなのをジェット先輩にまかせ、アゲセーヌを追いかけるあんなたち。しかし、アゲセーヌが変装していた魔女の足跡は途中で消えてしまい、逃げる中で仮装を変えたのだと推理する。自分たちの仮装はすでに見られているため、あんなたちも気付かれないよう別の仮装をすることに――

脚本：成田良美

演出：篠原花奈

絵コンテ：篠原花奈、重矢葉月

作画監督：松浦仁美

美術：徐 柱星

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