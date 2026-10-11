大ヒット上映中の『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』より、エンドロールに使用されている描き下ろしエンディングイラスト全8種のうち、2種が公開された。





描き下ろしエンディングイラスト

公開されたイラストには、「名探偵プリキュア！」のキャラクターをはじめ、映画オリジナルキャラクターのかりんとアラン、「キミとアイドルプリキュア♪」「わんだふるぷりきゅあ！」のキャラクターたちが、“かりんの庭”で過ごす姿が描かれている。

ジェット先輩とアランがじゃれ合う様子や、明智あんなと小林みくるが咲良うた、犬飼こむぎ、ポチタン、プリルンと笑い合う姿など、事件を解決した後の温かな時間を切り取った内容となった。全8種のエンディングイラストは、「映画名探偵プリキュア！ エンディング ポストカードセット」として、12月より「プリキュア プリティストア」で販売予定。

また、10月16日から22日までの1週間限定で、第5弾入場者プレゼント「キュアット集合★プリクラ風ステッカー」が配布される。絵柄は全3種でランダム配布。「名探偵プリキュア！」「キミとアイドルプリキュア♪」「わんだふるぷりきゅあ！」のメンバーが共演する、プリクラの落書き風デザインを採用している。

配布は鑑賞者1人につき1回の鑑賞で1個まで。期間中であっても、なくなり次第終了となる。

さらに、最新告知映像「ファーストプリズム篇」と、映画エンディング主題歌「FIRST PRISM」のPVも公開。映像には、キュアアンサーがかりんに「一歩踏み出して転んでも、それも大切な一歩だよ。不安な時は誰かと一緒に」と寄り添うシーンが収められている。

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