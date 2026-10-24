代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2026年12月4日(金)に大阪・GORILLA HALL OSAKAで開催する初の遠征ワンマン公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』のチケット一般発売が、10月24日(土)10:00よりスタートした。

世界樹シート(SS席)は残りわずかとなっている。また、11月2日(月)に東京国際フォーラム ホールCで開催される「祝祭あるいは断章8『氷る世界と燐の君』」のライブ配信が決定。また、公演と同じ物語世界を舞台にしたゲーム『氷る世界と燐の君』も公開された。

トピックス①：大阪公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』：10月24日(土)10:00より一般発売開始！SS席は残りわずか

12月4日(金)にGORILLA HALL OSAKAで開催される初の遠征ワンマン公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』のチケットは、10月24日(土)10:00よりローソンチケット・チケットぴあ・イープラスにて一般発売(先着)がスタート。各先行予約を経て、世界樹シート(SS席)は残りわずかとなっている。ゲストにブーケ、霜月はるか、安次嶺希和子を迎える大阪公演。内容は11月の東京公演とは全く異なり、新たな演出が打ち出されるという。未来古代楽団の旅立ちとなる大阪公演を、ぜひ見届けてみたい。チケット申込は特設サイトにて。

トピックス②：東京公演『氷る世界と燐の君』：Z-aNでのライブ配信が決定

11月2日(月)に東京国際フォーラム ホールCで開催される「祝祭あるいは断章8『氷る世界と燐の君』」が、ライブ配信プラットフォーム「Z-aN」にてライブ配信されることが決定した。配信チケットは10月17日(土)12:00より販売中で、アーカイブ配信も予定されている。会場に足を運べない人も、遠方や海外からも、氷の世界の物語を体験できる。

配信チケットは4,000円(税込)。販売期間は12月6日(日)21:00までで、アーカイブは配信終了後、準備が整い次第12月6日(日)23:59まで視聴できる。各詳細はZ-aNにて。

トピックス③：ゲーム『氷る世界と燐の君』を公開

公演と同じ物語世界を舞台にしたゲーム『氷る世界と燐の君』が、10月18日(日)12:00に公開された。凍りついた世界に魔法の炎を灯していく、ブラウザで遊べるゲームで、日本語と英語に対応している。

11月2日の公演を前に、ゲームで物語の世界に触れてから会場へ足を運んでみたい。詳細は公式サイトにて。

■『未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』開催概要

【日程】2026年11月2日(月)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】東京国際フォーラム ホールC

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・やなぎなぎ ※初出演

・安次嶺希和子

・ブーケ

・KOKIA ※初出演

・HACHI

・朝倉さや ※初出演

・戌亥とこ

・松田悟志(朗読)

【チケット情報】

・前売：大枝シート(A席)／7,800円(税込)【残りわずか】

・前売：若葉シート(U-25チケット)／6,800円(税込)

※U-25チケット注意事項

必ず当日、年齢が確認できる身分証明書を持参。

当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額が必要となる。

U-25チケットはA席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

＜販売スケジュール＞

【一般発売(先着)】

受付期間：現在受付中 ※予定枚数に達し次第終了

チケットの申込みは特設サイトにて。

【ライブ配信(Z-aN)】

配信チケット：4,000円(税込・別途システム利用料：990円、アーカイブ配信あり)

配信チケットの申込みはZ-aNにて。

■未来古代楽団『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』開催概要

【日程】2026年12月4日(金)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】GORILLA HALL OSAKA(大阪市住之江区)

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・安次嶺希和子

・霜月はるか

・ブーケ

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【チケット情報】

※全席指定席(シート)

・前売：世界樹シート(SS席)／11,000円(税込／ノベルティ付き)【残りわずか】

・前売：神木シート(S席)／9,800円(税込)

・前売：若葉シート(U-25チケット)／6,800円(税込)

※U-25チケットはS席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

＜販売スケジュール＞

【一般販売(先着)】

受付期間：2026年10月24日(土)10:00～

チケットの申込みは特設サイトにて。

※詳細や応募方法はプレイガイドのサイトをチェックしてほしい。