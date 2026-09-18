代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」だが、同楽団史上最大規模となる11月2日(月)の東京国際フォーラム ホールC公演『氷る世界と燐の君』の世界樹シート(SS席)と神木シート(S席)が完売した。

そして、本日9月18日(金)12:00には、同公演のグッズ事前販売と、12月4日(金)に開催される初の遠征ワンマン・大阪公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』のチケットSNS先行が同時にスタートした。

トピックス①：大阪公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』、初の遠征ワンマンのチケットSNS先行が始まる

2026年12月4日(金)、大阪・GORILLA HALL OSAKAで開催される初の遠征ワンマン公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』。楽曲と朗読が織りなすストーリーライブのチケットSNS先行(抽選)の受付が、ローソンチケットにて、9月18日(金)12:00より9月27日(日)23:59までの期間、実施される。

8月の最速先行、9月上旬のHP先行に続く受付で、全席指定のシートとなる。内容は11月の東京公演とは全く異なり、新たな演出が打ち出される大阪公演。関西在住者はもちろん、それ以外の方も、この未来古代楽団の旅立ちに注目したい。受付・詳細は特設サイトにて。

トピックス②：東京公演『氷る世界と燐の君』、ニ券種が完売！チケットは残りわずか

2026年11月2日(月)に開催される「祝祭あるいは断章8『氷る世界と燐の君』」は楽団史上最大規模の会場、東京国際フォーラム ホールCで開催される。未来古代楽団の人気の高まりを受けて、世界樹シート(SS席)・神木シート(S席)はソールドアウトに。大枝シート(A席)：7,800円(税込)と若葉シート(U-25チケット)：6,800円(税込)は、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラスの3プレイガイドで先着順で販売中となっている。

ゲストはやなぎなぎ、安次嶺希和子、ブーケ、KOKIA、HACHI、朝倉さや、戌亥とこ、朗読に松田悟志。生演奏、映像、そしてVTuberの出演までもが織り込まれた新たなる音楽叙事詩をぜひ体感したい。チケットの詳細は特設サイトにて。

トピックス③：東京公演『氷る世界と燐の君』、物販列に並ばず手元に揃う！特典付き事前販売セット「氷燐の揃え」

東京公演の公式グッズの事前販売が公式ストア(BOOTH)にてスタート。『氷る世界と燐の君』の公演グッズ一式をセットにした「氷燐の揃え」は17,500円(税込・送料込)。受付は9月18日(金)12:00から10月4日(日)23:59までとなっている。

セット内容は、Tシャツ(M/XL)、トートバッグ、タオル、ピンバッジ、アクリルキーホルダー＆ステッカーセット、ペンライトの6品。購入特典として音源DLカード「秘密の音楽」が用意される。当日は物販列に並ばず、装備をひと揃え身に着けて客席へ。物語に入る支度は、ここから始まる。物販では売り切れも続出する人気グッズを事前販売で入手しよう。各詳細は事前販売ページにて。

■『未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』開催概要

【日程】2026年11月2日(月)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】東京国際フォーラム ホールC

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・やなぎなぎ ※初出演

・安次嶺希和子

・ブーケ

・KOKIA ※初出演

・HACHI

・朝倉さや ※初出演

・戌亥とこ

・松田悟志(朗読)

【チケット情報】

・前売：大枝シート(A席)／7,800円(税込)

・前売：若葉シート(U-25チケット)／6,800円(税込)

※U-25チケット注意事項

必ず当日、年齢が確認できる身分証明書を持参。

当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額が必要となる。

U-25チケットはA席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

＜販売スケジュール＞

【一般発売(先着)】

受付期間：現在受付中 ※予定枚数に達し次第終了

チケットの申込みは特設サイトにて。

■未来古代楽団『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』開催概要

【日程】2026年12月4日(金)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】GORILLA HALL OSAKA(大阪市住之江区)

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・霜月はるか

・ブーケ ando more

【チケット情報】

※全席指定席(シート)

＜販売スケジュール＞

【SNS先行(抽選)】

受付期間：2026年9月18日(金)12:00～9月27日(日)23:59

チケットの申込みは特設サイトにて。

※詳細や応募方法はプレイガイドのサイトをチェックしてほしい。