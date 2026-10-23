ZIPAIR Tokyoと星野リゾートは業務提携契約を締結し、2026年10月より戦略的協業をスタートした。

ZIPAIR Tokyo × 星野リゾート

第1弾は「サーフジャック ハワイ」と連携

第1弾として、円安や現地物価高が続くハワイ旅行に「New Basic」を提案すべく、共同プロモーションを実施する。

(左)ZIPAIR Tokyo/(右)サーフジャック ハワイ

現在、歴史的な円安や現地物価高にともなう旅行コストの高騰により、海外旅行に行きたくても行きづらい状況が生じている。また、従来の旅行スタイルに目を向けると、一律のパッケージツアーなどは決められたスケジュールや制約が多く、旅行者は無意識のうちに「自分らしい旅づくりの不自由さ」を感じているのが現状だ。こうした課題に対し、今の時代に合ったサービスクオリティとコストバリューの両立を目指すZIPAIRと、星野リゾートがハワイ・ホノルルで運営するサーフジャック ハワイが連携する。

サーフジャック ハワイ宿泊者限定、ZIPAIR割引プロモーション

「星野リゾート サーフジャック ハワイ」の宿泊者限定で、ZIPAIRの成田＝ホノルル線で利用できる特別割引プロモーションコードを発行する。航空券は片道のみの利用も可能なほか、滞在全日程でホテルを予約する必要もない。決められたツアーやパッケージに縛られず、旅行者それぞれのスタイルに合わせた柔軟な旅が実現できる。

対象搭乗期間は2026年11月1日～2027年3月19日。同ホテルの宿泊予約後、「ご予約完了のお知らせ」メールに記載されたプロモーションコードをZIPAIR公式サイトで入力し、航空券を予約すると、割引が適用される。

ZIPAIR利用者限定、サーフジャック ハワイ特典提供

サーフジャック ハワイでは、ZIPAIRの成田＝ホノルル線を利用して4泊以上滞在する宿泊者を対象に、朝食1回分を無料で提供する。ZIPAIRのプロモーションコードとも併用でき、高騰する現地での滞在費を抑えることができる。さらに、公式サイトからの予約なら、客室に電子レンジ・電気ケトル・温水洗浄便座を完備。午前中にホノルルへ到着する便に合わせた13時アーリーチェックイン(通常15時から)も可能なため、より快適なハワイ滞在を叶える。

宿泊対象期間は2026年11月1日～2027年3月19日。同ホテルでの宿泊とZIPAIR成田＝ホノルル線航空券を購入後、専用フォームから必要事項を入力すると、特典を利用できる。

ハワイ旅行を応援する2社共同タイムセールを実施

こうした取り組みに加え、さらにハワイへの旅行を盛り上げる、期間限定のタイムセールを実施する。日本からのハワイへの旅行をより身近に感じてほしいという思いから、ダイナミックパッケージ(航空券＋宿泊)の予約時に使用できる1人あたり13,000円のクーポンを提供する。なお、クーポンは数量限定となる。

販売期間は2026年10月22日～10月30日。対象旅行期間は2026年11月1日～2027年3月19日(2026年12月25日～2027年1月3日は除外)。予約は専用URLから受け付ける。

冬のノースショアへの挑戦をサポートする期間限定サービス

ハワイ・オアフ島北部に位置するノースショアは、冬になるとビッグウェーブが押し寄せる、世界中のサーファーが憧れる聖地。日本からノースショアへ挑戦するサーファーをサポートするため、ZIPAIRの成田＝ホノルル線を利用し、サーフジャック ハワイの宿泊者を対象に、双方で限定の特典を提供する。

ZIPAIRでは、特殊手荷物料金(サーフボード1個)が無料に。サーフジャック ハワイは、Restaurant「Mahina & Sun's」で利用できる食事券(1室につき100ドル)を提供する。

対象搭乗期間は2026年11月8日～2027年3月19日。特典を利用するには、同ホテルの宿泊予約およびZIPAIRの航空券購入後、搭乗の2週間前までに指定のフォームに必要事項を入力する必要がある。