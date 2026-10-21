星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は2026年12月1日～25日の期間、クリスマスイベント「アイランドクリスマス」を開催する。

「かりゆしサンタ」が毎日海から登場

ソリに乗った「かりゆしサンタ」が毎日海から登場する。沖縄の正装である「かりゆしウェア」を身に纏ったサンタクロースが、エメラルドグリーンの海を颯爽と駆け抜け、ビーチへと上陸。上陸後、ビーチにいるゲストへ、かりゆしサンタからイベント限定のお菓子やオリジナルステッカーをプレゼントする。

クリスマス特別仕様「ティンガーラナイトディナー」が登場

期間中、星空の下でピクニック形式の食事を楽しむ「ティンガーラナイトディナー」が、1日3組限定のクリスマス特別仕様で登場する。夜のビーチには、暖かな火の揺らめきに包まれる参加者限定の空間を用意。グルクンのエスカベッシュなど、沖縄風の地中海料理に加え、ワインやマシュマロを火で炙って味わうスモアセットを詰めた、イベント限定の「クリスマス・ボックス」を提供する。料金は15,000円(大人2名)で、事前の予約が必要。

100個以上のランタンが灯る「ラグーンプールライトアップ」

フロント近くのラグーンプール周辺に100個以上のランタンが灯り、幻想的な光の空間が広がる。周辺の木々も煌びやかにライトアップされ、日中とは異なる表情のプールサイドへ変貌する。散りばめられた光の中には、夜語りをロマンティックに演出するささやかなメッセージが隠されている。夜の静寂に浮かび上がる光の空間で、ドリンクを片手に大切な人とゆったりと語らうひとときを提供する。