「LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート」(群馬県利根郡)は10月22日、特別プラン「万が一開山しなければ宿泊料全額返金保証! 春の雪山満喫プラン」の予約を公式サイトで開始した。

同施設が位置する群馬県片品村は、関東で唯一の特別豪雪地帯。尾瀬国立公園では、ゴールデンウィーク頃まで豊富な雪が残り、春でも最高の雪遊びや雪山ハイクを楽しめる絶好のロケーションを誇る。一方で、その豪雪地帯ゆえに冬季休館明けの積雪状況や除雪作業の進捗予測が困難であり、春の営業開始日の見極めが課題となっていた。

そこで今回は、LUCY史上最速となる2027年4月17日からのオープンに挑戦するプランを企画。尾瀬の開山状況により万が一ホテルがオープンできなかった場合には、宿泊料金を全額返金する保証を設けることで、旅行者がリスクなく早期に予約を開始し旅行計画を立て、残雪期の尾瀬を満喫できるプランを整えた。

対象期間は2027年4月17日～28日チェックイン分。対象客室はドミトリー(1名定員)、ツインルーム(2名定員)、フォースルーム(4名定員)で、料金はツイン・フォースが20,100円～、ドミトリーが11,300円～。いずれも夕食付きとなる。

雪山初心者にも最適な尾瀬の残雪期ハイク

鳩待峠から見た至仏山

ゴールデンウィークまで豊富な雪が残る尾瀬は、雪山デビューや春の雪遊びに最適なエリア。特にホテル近くにある至仏山は、冬山ルートに目印が設置されるため、雪山初心者でも安心して登山やバックカントリーに挑戦できる。至仏山山頂付近では雪の上をソリにのってお尻で滑る「尻セードの聖地」と呼ばれ、雪遊びも人気。また、バックカントリーでは山頂付近に雪の大斜面が拡がりバックカントリー初心者に挑戦しやすいコースもある。今回は、同プラン予約者限定で無料レンタルの尻セード用ソリを用意しており、雪遊びをより手軽に楽しめる。

雪山ハイク・バックカントリーに最適で快適な設備とサービス

同施設では、春の雪山ハイクやバックカントリースキー・スノーボードをストレスなく楽しむための充実した設備・サービスを提供する。

濡れたウェアやギアを乾燥・保管できる乾燥室を完備するほか、チェックイン前やハイク中に不要な荷物を預けられるロッカーを用意。ロッカーはチェックイン日の朝からチェックアウト日の14時まで利用できる。また、プライベートな寝室や温水洗浄トイレ、シャワー&パウダールームなど、快適な宿泊環境を整えている。

開山しない場合は宿泊料を全額返金、早めの予約でも安心

積雪やそれによる道路状況やオープン準備など様々な状況により、オープン予定日に営業開始できないと判断した場合は、宿泊料金を全額返金。宿泊日の3日前までに予約者へ速やかに宿泊料を返金する。宿泊予約は2026年10月22日より開始。コンディションの予測が難しい中、できるだけ雪の多い尾瀬を楽しみたい残雪期でも、リスクなく早めの旅行計画・予約ができる。

(左)宿泊者専用テラスからは雪化粧した至仏山を眺めて一息/(右)朝食や行動食を購入できるFood & Drink Station

「マムート」とのコラボレーションが決定

同施設がオープンする2027年4月17日から残雪期の間、アウトドアブランド「MAMMUT(マムート)」とのコラボレーションが決定。期間中マムートによるアバランチギアの講習を兼ねた至仏山ツアーを開催する。詳細は2027年冬に配信を予定している。