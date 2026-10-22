International Games System CO.,Ltdは、現在配信中のスマホゲームアプリ『ゴールデンホイヤー』において、人気恋愛リアリティ番組で注目を集め、エイベックスからのメジャー歌手デビューやTikTok関連動画100万回再生突破など、目覚ましい活躍で魅了する鈴木ユリアを起用したWEBCMおよびショートドラマ風CMシリーズの累計視聴回数が1,100万回を突破したことを発表した。

本シリーズの記録的大ヒットを記念し、ファン必見の撮影時オフショット動画とともに、現場の裏話を明かす鈴木ユリアのリアルな撮影振り返りコメントが特別公開された。

「久々の水かけでスッキリ(笑)」鈴木ユリア、撮影振り返りコメント＆オフショット解禁

CM公開後、SNSを中心に大きな反響を呼び累計1,100万回再生を突破したことを受け、鈴木ユリアの素顔と撮影現場の和やかな雰囲気が伝わるオフショット＆コメントが特別公開された。

等身大のキャラクターで挑んだ撮影の中で、印象的だったシーンについてチャーミングに語る姿など、ここでしか見られない鈴木ユリアの魅力が詰まった特別コンテンツとなっている。

◎鈴木ユリアのコメント

楽しかったです。本当素の自分って感じの役だったのですごいやりやすかったですし、いつもよりもセリフが覚えやすかったので、自分らしくできました。(撮影のなかで)水かけれてスッキリした！久々にいいですね、水かけは(笑) また水かけ役で呼んでください(笑)

公式YouTube オフショット動画

単体で169万回再生超えも！共感と笑いを呼ぶ話題のCMシリーズが累計再生回数1,100万回超えを記録

『ゴールデンホイヤー』公式YouTubeなどで公開中のCMシリーズ(全12本)は、多様なシチュエーションとテンポの良いショートドラマ展開が「共感できる」「思わずクスッと笑ってしまう」とSNS上で話題沸騰。ファン層を超えた広がりを見せている。

■新CM第2弾「大逆転は、すぐそこに」(約198万回再生)

自宅でくつろぐカジュアルな姿から一転、話題の番組で見せたような「やんのか？コラァ」と啖呵を切る迫力の対峙シーンを展開。迫真の演技とギャップのある演出が目を引く、約198万回再生を記録した注目の1作。

■「大人っぽいバー篇」(約101万回再生)

シックなバーを舞台に、普段とは一味違う大人っぽい雰囲気をまとったロマンチックなシチュエーションを展開。洗練された世界観の中で魅せる、彼女の印象的な表情が見どころの一作。

■シリーズCM 特別編2 エピソード03「果てしないお会計」

単体動画で169万回再生を記録したショートドラマ。高級クラブで働く女性に扮した鈴木ユリアさんが魅せる、シュールでテンポの良いコメディ展開が特徴的なコンテンツ。