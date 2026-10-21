コンビニ飯で一食を済ませようとしたとき、最も美味しい選択肢は「アルミ鍋」である! ……そんな説が立証されてしまったかもしれない。

ローソンは今年、冷凍アルミ鍋に力を入れているらしい。どれも激ウマでラインナップ豊富なうえに、今ならアプリクーポンで100円引きになるという。……ほ〜ん、これは確かめるしかない。ということで、気になる7種類を食べ比べてみた!

鍋焼うどん

まずは王道の「鍋焼うどん」からいってみよう!

作り方も簡単で、アルミ鍋のまま火にかけるだけでOK。今回紹介する「アルミ鍋」はどれも基本的に最初の3分程度は弱火で温め、スープが溶けてきたら中火で加熱していくスタイルである。

グツグツ煮立ってきたら……

完成! ビジュアルも本格的だし、めちゃくちゃウマそう! まずはスープから、いただきます!

ウッッッッマ……! えっ、なにこのクオリティ……ヤバいくらいウマい!! 絶品! 利尻産昆布と追いがつおの旨味がしっかり感じられ、上品で香り高い味わいが五臓六腑に染み渡っていく。うわ〜、マジか。ウマ〜……。

麺もモチモチ&ツルツルで喉越し抜群。さらにエビ、しいたけ、鶏肉、玉子、おあげなど、具材も充実している。しいたけは甘辛く煮付けられており、玉子も出汁巻きっぽくなっているなど、細部まで丁寧に作り込まれている!

一番ベーシックっぽいからと侮ってはいけない。シンプルだからこそ、出汁の旨味も麺の食感も際立つ。普通に飲食店で出されていても全然不思議じゃない、洗練された一杯!

ナガラ食品監修 ホルモン鍋焼うどん

続いては、ナガラ食品監修の「ホルモン鍋焼うどん」。削りたての節を使った出汁と、ピリ辛のホルモンを組み合わせた一品だ。

ひと口すすってみると……

うおおお、これもウマい! 和風出汁の旨味がしっかり広がり、そこにピリ辛仕立てのホルモンの辛味が重なってくる。辛さが出汁の風味を邪魔するどころか、むしろ旨味を引き立てている感じ……。このバランス、絶妙! パッケージの“赤さ”から連想するほどには辛くない。けど、ちゃんと辛い。……何を言ってるんだ? と思われそうだが、本当にちょうどいい塩梅なのよ!

そして、やっぱり冷凍麺がいいね〜。歯ごたえがしっかりしていて、ツルッとした喉越しも心地よい。ホルモンもいい意味で独特のクラシックな風味があり、むにむにとした食感もたまらない。和風出汁とうどん、ピリ辛ホルモンの組み合わせ、これはクセになる……!

台湾ラーメン

こちらは新作の「台湾ラーメン」。

さっそく食べてみると……

おおおお! これはなかなか……辛い! むせるような辛さだ……! それでいてコクがすごい! 醤油ベースのスープに出汁の旨味が感じられ、刺激だけで終わらない本格的な味わいに仕上がっている。

細めの麺はパツパツとした歯切れのよさがあり、スープとの相性も抜群! ひき肉には醤系の濃厚な旨味がまとわりついているのかな? 細部まで抜かりなく、めちゃくちゃウマい。

ニラのシャキシャキ感もいいアクセントだし、刻みニンニクもかなりの存在感! 口の周りがヒリヒリするほど辛いのに、もうひと口、もうひと口と食べたくなる。これは辛さ注意、ニオイ注意の取り扱い注意案件。だけどそのぶん、中毒性は抜群ッ!

コク旨仕立てちゃんぽん

お次は「コク旨仕立てちゃんぽん」。野菜を中心に、イカやムキエビ、豚肉など12種類の具材を盛り込んだ一杯である。

まずスープが濃厚! 白濁した白湯スープはクリーミーで、魚介の旨味もしっかり感じられる。ちゃんぽんらしいコクがありながら、海鮮の風味も楽しめるのがいい。

エビやイカに豚肉、キャベツ、もやし、人参、きくらげなど、具材もしっかり充実していて、それぞれの食感がバラエティ豊かでめっちゃ楽しい。野菜のシャキシャキ感もきちんと残っており、もちもちの麺とのコントラストもいい感じだ。

「ちゃんぽん」はいろいろなものを混ぜ合わせることを意味する言葉だそうだが、この商品はその名に恥じない仕上がり。具材も旨味もたっぷりで、これひとつでかなり満足感が高い!

牛すき焼きうどん入り

こちらは商品名どおり、牛すき焼きに締めのうどんまで投入した「牛すき焼き うどん入り」。

スープはお肉の旨味と野菜の甘みがしっかり溶け込んだ王道の醤油味! 見た目ほどしょっぱくなく、牛肉もしっかり甘辛い味付けで旨味たっぷり! 白菜、人参、ネギ、きぬさや、しいたけなどの定番野菜もしっかり入っていてめちゃくちゃ気分を盛り上げてくれる!

大きな麩は甘辛いスープをたっぷり吸っていて、噛むたびにジュワッと旨味があふれ出す。うどんにも濃厚なスープがほのかに染み込んでいて激ウマ……! 生卵を落としても絶対にウマかっただろうな〜。いや、ちゃんと入れるべきだった。マジでこれだけで夕飯が成立するレベル!

もつ鍋麺入り

「もつ鍋 麺入り」も、もつ鍋と中華麺をセットにした一品。鍋を煮込んでいる段階からニンニクのパンチある香りが立ち上ってくる。くぅ〜、食欲が刺激される……!

スープをひと口飲むと……

旨味、ヤッッッバ!!!! ニンニクの刺激もたまらんッ! もつの脂と野菜の旨味も凝縮されまくっている……。こってり感があるのに、しつこさは意外と控えめ。うわ〜、これはレンゲが止まらん……!

もつはプリプリ&むにむに食感で、噛むほどに旨味があふれる。キャベツ、ニラ、ごぼうもかなりぎっしり入っていて贅沢だし、濃厚なスープが絡んだ中華麺はマジで絶品! やっぱりもつ鍋にはこのパツパツ麺だよな〜……。いや、マジでこのニンニクの強烈なパンチが癖になる。雑炊にしてすべてのスープを平らげたい!

旨辛チゲうどん入り

ラストは「旨辛チゲ うどん入り」。封を開けた瞬間、具材がめちゃくちゃ充実しているのがわかる! 何このボリューム感!

ひと口すすってみると……

おおっ……これはなかなか辛いかも? もちろん辛いだけではない。味噌やコチュジャン、具材の旨味が溶け込んだスープは濃厚でコク深い! 辛味と旨味の合わせ技で、どんどん食べ進めたくなるし、スープもゴクゴク飲みたくなる。マジでめちゃくちゃいい塩梅!

うどんはコシがあり、旨辛スープがしっかり絡む。もっちりした皮の餃子や肉感のある肉団子、スープを吸った油揚げも入っていて食べ応え十分! 野菜のシャキシャキ感やきくらげのコリコリ感も楽しい。具材の充実度は全7商品のなかでもナンバーワンかも……。

というわけで、ローソンの冷凍アルミ鍋を7種類食べてみたが……いや〜、どれもガチでハイクオリティ! ヤバいな、これ。絶対リピートしまくると思うわ〜。しかも、10月26日まではローソンアプリのクーポンを利用すると、対象商品が100円引きに! 気になった鍋を試すなら、まさに今がチャンス。これを機に冷凍庫にストックしておこう!