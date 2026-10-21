資さんは10月22日9時、資さんうどん初の「ナポリタンうどん」3種を、関西・関東エリアの25店舗で期間限定発売する。

もちっとしたうどんに特製濃厚ソースを合わせた3種

「ナポリタンうどん」は、中がもちっとしたうどん麺と、ウインナー・たまねぎ・ピーマンを、独自に調合した特製濃厚ソースで香ばしく炒めた商品。太いうどん麺に、トマトのうま味を引き出したソースを絡め、目玉焼きとともに熱々の鉄板にのせて提供する。

ラインアップは「ナポリタンうどん」(955円)、「チーズナポリタンうどん」(1,155円)、「チキンカツのせナポリタンうどん」(1,197円)の3種。

関西10店舗・関東15店舗で販売

対象は、兵庫県の尼崎アマドゥ店・伊丹堀池店・西宮神楽店、奈良県の奈良柏木店・天理嘉幡店、大阪府の今福鶴見店・南津守店・茨木清水店・三国店、京都府の松井山手店。

関東では、千葉県の八千代店・成田店・こてはし台店・流山駒木台店、埼玉県の北鴻巣店・三郷店・浦和中島店・川越新河岸店・熊谷肥塚店、神奈川県の相模大野店・藤沢湘南台店・倉見店、東京都の両国店・足立鹿浜店・八王子大和田店で販売する。

数量限定のため、品切れとなる場合がある。そば・細めんへの変更や持ち帰りはできない。販売終了日時や提供する器は、店舗によって異なる場合がある。画像はイメージ。