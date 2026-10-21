2026年10月の新作5品まとめ(10月20日発売予定)

本記事ではミニストップで10月20日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、大阪発祥の老舗「丸福珈琲店」監修のスイーツをはじめ、秋らしいパンプキンスイーツや、天重・チキン南蛮などのごはんメニューまで、バリエーション豊富なラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年10月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「丸福珈琲店監修 キャラメルラテパフェ」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

丸福珈琲店監修の「丸福珈琲店監修 キャラメルラテパフェ」(354.24円)は、ほろ苦い珈琲ゼリーとほのかな甘さのあるキャラメルムースにキャラメルソースをかけ、アーモンドプラリネをのせています。

「丸福珈琲店監修 珈琲シュークリーム」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

丸福珈琲店監修の「丸福珈琲店監修 珈琲シュークリーム」(192.24円)は、珈琲クリームとホイップクリームの2層仕立てになっています。丸福珈琲パウダーを使用し、ほろ苦い味わいです。

「パンプキンスティックパイ」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

かぼちゃの味わいが楽しめる、秋にぴったりなパン「パンプキンスティックパイ」(170.64円)は、ココアパイ生地にかぼちゃフィリングを絞り、スティック状に焼き上げています。

「海老と野菜の天重(大麦入り)」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

海老天や竹輪磯辺天、かき揚げなど、具材が盛りだくさんな「海老と野菜の天重(大麦入り)」(429.84円)は、かき揚げは大根葉・人参・えのきと、かぼちゃ・ごぼうを組み合わせたものをそれぞれのせています。

「タルタルチキン南蛮弁当」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

程よく柔らかく、肉の旨味を引き立たせる下味をつけたチキン南蛮の「タルタルチキン南蛮弁当」(699.84円)は、タルタルに生姜を加えてスッキリとした味付けに仕上がっています。

まとめ

10月20日発売の新商品は、秋らしい味わいを楽しめる「パンプキンパイ」や、丸福珈琲店監修の「珈琲シュークリーム」「キャラメルラテパフェ」など、コーヒーの風味やコクのある甘さを楽しめるスイーツがラインナップ。さらに、海老と野菜を楽しめる「天重」や、タルタルソースを合わせた「チキン南蛮弁当」など、食べ応えのあるごはんメニューも登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用