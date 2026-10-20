【2026年10月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、下北沢のカレーの名店「茄子おやじ」が監修したやさいカレーや、にんにく風味の山盛りトマトソースパスタなど、注目の商品が目白押しです!

2026年1月の新商品5品まとめ(10月20日〜10月26日)

「ハンバーグ&唐揚げ弁当」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、東海、近畿、九州、沖縄

ハンバーグと唐揚げを組み合わせた食べ応えのあるお弁当です。

「茄子おやじ監修 うるわしやさいカレー」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

10月23日公開 映画「うるわしの宵の月」にでてくる下北沢のカレー店「茄子おやじ」とのコラボ商品です。玉葱の旨みと果実の甘みが溶け込んだカレーに仕上げました。

「やみつきコク旨 味噌バターコーンラーメン」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州

にんにくのきいたパンチのあるスープに中太麺を合わせた味噌ラーメンです。

※10月21日以降順次発売

「ガーリックトマトソースの山盛パスタ」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、九州

にんにくを効かせたトマトソースに、ガーリックフレークとチーズをのせたパスタです。

※10月21日以降順次発売

「濃厚ごま担々麺」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、近畿

鶏ガラとすりごま，ねりごまを合わせた濃厚なスープに、肉味噌、花椒とラー油で和えたもやし，ねぎを盛り付けた担々麺です｡

※10月21日以降順次発売

まとめ

今週は、ハンバーグと唐揚げを一度に楽しめる「ハンバーグ&唐揚げ弁当」や、にんにくの風味が食欲をそそる「ガーリックトマトソースの山盛パスタ」など、食べ応えのあるメニューが登場!

さらに、「やみつきコク旨 味噌バターコーンラーメン」や「濃厚ごま担々麺」といった麺メニューに加え、映画『うるわしの宵の月』に登場する下北沢のカレー店「茄子おやじ」とコラボした商品も見逃せません。気になる商品があれば、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用