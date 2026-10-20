【10月20日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

10月20日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年10月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×ゴディバ どらもっち ショコラ&ショコラ」(400円)

「Uchi Cafe×ゴディバ どらもっち ショコラ&ショコラ」(400円)

価格 : 400円

エネルギー : 271kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気の「ゴディバ」が監修した「Uchi Cafe×ゴディバ どらもっち ショコラ&ショコラ」が登場です。生チョコレートペーストと、くちどけなめらかなチョコレートクリームを2層仕立てにし、もちもちとした生地で包んだ一品。濃厚なカカオの風味が口いっぱいに広がる、贅沢な和洋折衷スイーツに仕上がっています。

「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラテリーヌクレープ」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 267kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらもゴディバ監修の商品になります。なめらかなショコラテリーヌに、コクのある生チョコクリームと、濃厚なチョコソースを包んだクレープが登場。一口ごとに異なるチョコレートの味わいを楽しめる商品になります。

「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラパフェ」(589円)

価格 : 589円

エネルギー : 401kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ゴディバの世界観を存分に詰め込んだ、本格的な「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラパフェ」が登場です。ひと口ごとに異なるチョコレートの濃厚な味わいや食感のコンビネーションを楽しめる、チョコ好きにはたまらない一品になっています。

「きまぐれクック監修 青いホイップのフルーツサンド」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 255kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気YouTuber「きまぐれクック」が監修した「きまぐれクック監修 青いホイップのフルーツサンド」が登場。美しい海をイメージして、バタフライピーで鮮やかな青色に仕立てたホイップクリームが特徴的な一品です。みかんやキウイ、パインといった、爽やかなフルーツをたっぷり楽しむことができます。

「もちどー シュガー」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 384kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

一度食べたらクセになる、もちもちとした食感が魅力という「もちどー シュガー」が登場です。シンプルなシュガーの甘みが、もっちりとした生地の美味しさを最大限に引き立てる一品。ティータイムのおやつや、手軽に小腹を満たしたい時にぴったりの、素朴で優しい味わいのドーナツになっています。

まとめ

10月20日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×ゴディバ どらもっち ショコラ&ショコラ」や「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラテリーヌクレープ」、「きまぐれクック監修 青いホイップのフルーツサンド」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用