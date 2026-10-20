【10月20日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年10月の新商品5品まとめ(10月20日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年10月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼」(797円)

価格 : 797円

エネルギー : 663kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気YouTuber「きまぐれクック」が監修した、ボリューム満点の「きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼」が登場です。サクサクとした尾付きのエビフライ3本を贅沢に使用し、ふんわりとした卵とかつお節の風味豊かな香りが広がるつゆでしっかりと閉じ込めた一品。旨みがギュッと詰まった、お腹も心も大満足間違いなしの丼メニューになります。

「きまぐれクック監修 蟹味噌香る! あんかけ炒飯」(754円)

価格 : 754円

エネルギー : 478kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも「きまぐれクック」監修の一品。香ばしくパラっと炒めた玉子炒飯に、濃厚な蟹味噌とズワイガニの風味が広がる特製あんをた商品です。一口食べるごとにリッチな海の味わいを楽しめる、本格派の中華メニューになっています。

「きまぐれクック監修 まぐろユッケ風サラダ」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 53kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「きまぐれクック」監修のもと、ユッケ風のピリ辛で絶妙な味付けに仕上げた「きまぐれクック監修 まぐろユッケ風サラダ」が登場。新鮮なまぐろにネバネバ食感が嬉しいオクラや長芋。コリコリとしたたくあんを組み合わせたヘルシーなおつまみメニューです。多彩な食感のコントラストを楽しめる一品。

「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 428kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ロケ弁で人気の「オーベルジーヌ」が監修した「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」が登場です。玉ねぎの甘みが凝縮されたコク深い味わいに、ピリッとしたスパイスの辛みと旨みが絶妙に溶け込む味わいが魅力のこちら。香ばしく焼き上げられたチキンとともに、本格的なお店の味を手軽に堪能できる一品になっています。

「グーコロ男爵&ハンバーグ弁当(チーズソース)」(745円)

価格 : 745円

エネルギー : 931kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ホクホクとした男爵いもの美味しさが詰まった「グーコロ男爵」と、肉厚でジューシーなハンバーグを贅沢に盛り付けたボリューム満点のお弁当が登場しました。チェダーチーズとゴーダチーズを独自に配合したという、濃厚でとろりとした特製チーズソースを合わた一品。ガッツリとお肉とチーズの味わいを楽しみたい時にぴったりのスタミナメニューです。

まとめ

10月20日発売の新商品は、「きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼」や「きまぐれクック監修 蟹味噌香る! あんかけ炒飯」、「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用