2026年10月の新商品5品まとめ(10月20日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2026年10月の新商品まとめ

    ローソン2026年10月の新商品まとめ

【10月20日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【10月20日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
ローソン×きまぐれクック! カニ、エビ、まぐろなど“海鮮づくし”のコラボ商品14種が登場
ゴディバ創業100周年! ローソンとのコラボスイーツ6品が登場 - どらもっちや濃厚クレープも
ローソン、「からあげクン×じゃがりこ」初コラボ! 明太チーズもんじゃ味が登場
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ローソン、コンビニ大手3社で唯一客数が前年超え - 平均日販は60万8,000円で過去最高
とろ～りチーズがたまらない! ローソンのワンハンドスナック「トルティーヤ」「ピザロール」が新発売
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好評につき再販! クレープに包まれたハローキティのぬいぐるみチャームがローソンに登場
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これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼」(797円)

  • 「きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼」(797円)

    「きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼」(797円)

価格 : 797円
エネルギー : 663kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気YouTuber「きまぐれクック」が監修した、ボリューム満点の「きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼」が登場です。サクサクとした尾付きのエビフライ3本を贅沢に使用し、ふんわりとした卵とかつお節の風味豊かな香りが広がるつゆでしっかりと閉じ込めた一品。旨みがギュッと詰まった、お腹も心も大満足間違いなしの丼メニューになります。

「きまぐれクック監修 蟹味噌香る! あんかけ炒飯」(754円)

  • 「きまぐれクック監修 蟹味噌香る! あんかけ炒飯」(754円)

    「きまぐれクック監修 蟹味噌香る! あんかけ炒飯」(754円)

価格 : 754円
エネルギー : 478kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも「きまぐれクック」監修の一品。香ばしくパラっと炒めた玉子炒飯に、濃厚な蟹味噌とズワイガニの風味が広がる特製あんをた商品です。一口食べるごとにリッチな海の味わいを楽しめる、本格派の中華メニューになっています。

「きまぐれクック監修 まぐろユッケ風サラダ」(397円)

  • 「きまぐれクック監修 まぐろユッケ風サラダ」(397円)

    「きまぐれクック監修 まぐろユッケ風サラダ」(397円)

価格 : 397円
エネルギー : 53kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「きまぐれクック」監修のもと、ユッケ風のピリ辛で絶妙な味付けに仕上げた「きまぐれクック監修 まぐろユッケ風サラダ」が登場。新鮮なまぐろにネバネバ食感が嬉しいオクラや長芋。コリコリとしたたくあんを組み合わせたヘルシーなおつまみメニューです。多彩な食感のコントラストを楽しめる一品。

「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」(599円)

  • 「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」(599円)

    「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」(599円)

価格 : 599円
エネルギー : 428kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ロケ弁で人気の「オーベルジーヌ」が監修した「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」が登場です。玉ねぎの甘みが凝縮されたコク深い味わいに、ピリッとしたスパイスの辛みと旨みが絶妙に溶け込む味わいが魅力のこちら。香ばしく焼き上げられたチキンとともに、本格的なお店の味を手軽に堪能できる一品になっています。

「グーコロ男爵&ハンバーグ弁当(チーズソース)」(745円)

  • 「グーコロ男爵&ハンバーグ弁当(チーズソース)」(745円)

    「グーコロ男爵&ハンバーグ弁当(チーズソース)」(745円)

価格 : 745円
エネルギー : 931kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ホクホクとした男爵いもの美味しさが詰まった「グーコロ男爵」と、肉厚でジューシーなハンバーグを贅沢に盛り付けたボリューム満点のお弁当が登場しました。チェダーチーズとゴーダチーズを独自に配合したという、濃厚でとろりとした特製チーズソースを合わた一品。ガッツリとお肉とチーズの味わいを楽しみたい時にぴったりのスタミナメニューです。

まとめ

10月20日発売の新商品は、「きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼」や「きまぐれクック監修 蟹味噌香る! あんかけ炒飯」、「オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

【10月20日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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