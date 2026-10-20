本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、さつまいもの人気品種・紅はるかを使用したドーナツや、キャラメルのコクとナッツの香ばしさが楽しめるハーゲンダッツの新作アイスなど、さまざまな商品が発売されています。

【2026年10月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2026年10月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブンイレブン】カントリーマアムが"巨大アイスサンド"に!? 配合を見直し、「固くなりすぎない」しっとり食感に
【セブンイレブン】佐野名物「いもフライ」が"冷たいまま"楽しめる! しっとり食感×甘酸っぱいソースで登場 - 栃木・群馬限定
【セブンイレブン】最大1万円分のPayPayポイント・dポイントが当たる! 10口応募で100円分が必ずもらえる
【セブンイレブン】山梨限定「ご当地グルメ」7品が登場! 肉めし、かぼちゃのおほうとう、富士山ミルクのコッペパンも
【セブンイレブン】注文はレジで「青いの」! セブンカフェから選べる3種の青「セレクトブレンド」コーヒーが登場、社長が語った味わいの違いは?
【セブンイレブン】セブンカフェに選べる3種の「青」が登場! 11日間限定の30円引きセールも
【セブンイレブン】レジ横のベーカリーに韓国で話題の「バター餅」が登場! お店のオーブンで焼き上げる"カリッもちっ"食感の新作スイーツ
【セブンイレブン】まるでスクイーズなお菓子「むにむにマシュ」を食べてみた! ビジュにも触感にも癒される…
【セブンイレブン】"手頃な価格"の定番ロール2品がリニューアル! 「ホットドッグ」はジューシーに、「たまごサラダロール」はコクがアップ
【セブンイレブン】札幌の名店「すみれ」の味がお弁当に! 焦がし醤油の香ばしさとラードのコクが広がる「チャーハン」が北海道限定で登場
関連画像をもっと見る

2026年10月の新商品5品まとめ(10月20日～10月26日)

「紅はるかのしっとりリングドーナツ」(192円)

  • 「紅はるかのしっとりリングドーナツ」(192円)

    「紅はるかのしっとりリングドーナツ」(192円)

価格 : 192円
販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

しっとり食感のケーキドーナツ生地に、紅はるかのさつまいもフィリング、さつまいもコーチングチョコ、黒ごまをトッピングしたドーナツです。

「ハーゲンダッツ 薫るナッティキャラメル スモーキー仕立て」(432円)

  • 「ハーゲンダッツ 薫るナッティキャラメル スモーキー仕立て」(432円)

    「ハーゲンダッツ 薫るナッティキャラメル スモーキー仕立て」(432円)

価格 : 432円
販売地域 : 全国

甘く華やかなスモーキー感と、香ばしいナッツとコク深いキャラメルが織り成すハーモニーが楽しめるアイスクリームです。

「7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン」(194円)

  • 「7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン」(194円)

    「7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン」(194円)

価格 : 194円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

カスタード生地を流して焼き上げたタルト生地に、さらにとろっと食感のカスタードクリームを絞った2層仕立てのタルトです。

「イタリア栗のチョコ生サンド」(280円)

  • 「イタリア栗のチョコ生サンド」(280円)

    「イタリア栗のチョコ生サンド」(280円)

価格 : 280円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

濃厚な風味のイタリア産の栗ペーストを使用したホイップクリームを、くちどけの良いケーキ生地でサンドしました。お出かけ先でも食べやすいワンハンドスイーツです。

「7プレミアム とろっと食感カスタードのカステラケーキ」(246円)

  • 「7プレミアム とろっと食感カスタードのカステラケーキ」(246円)

    「7プレミアム とろっと食感カスタードのカステラケーキ」(246円)

価格 : 246円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふんわり食感のカステラケーキ生地にカスタードクリームを注入した、とろっと食感の味わいを楽しめるカステラスイーツです。

まとめ

今週は、紅はるかの風味を楽しめる「紅はるかのしっとりリングドーナツ」や、イタリア栗の濃厚な味わいが魅力の「イタリア栗のチョコ生サンド」など、秋らしいスイーツが登場！

さらに、とろっとしたカスタードクリームが楽しめるタルトやカステラケーキなど、食感にこだわったスイーツも勢ぞろい。

香ばしいナッツとコク深いキャラメルが絶妙にマッチしたハーゲンダッツの新作アイスも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら