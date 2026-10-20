【2026年10月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、さつまいもの人気品種・紅はるかを使用したドーナツや、キャラメルのコクとナッツの香ばしさが楽しめるハーゲンダッツの新作アイスなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年10月の新商品5品まとめ(10月20日～10月26日)

「紅はるかのしっとりリングドーナツ」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

しっとり食感のケーキドーナツ生地に、紅はるかのさつまいもフィリング、さつまいもコーチングチョコ、黒ごまをトッピングしたドーナツです。

「ハーゲンダッツ 薫るナッティキャラメル スモーキー仕立て」(432円)

「ハーゲンダッツ 薫るナッティキャラメル スモーキー仕立て」(432円)

価格 : 432円

販売地域 : 全国

甘く華やかなスモーキー感と、香ばしいナッツとコク深いキャラメルが織り成すハーモニーが楽しめるアイスクリームです。

「7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン」(194円)

価格 : 194円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

カスタード生地を流して焼き上げたタルト生地に、さらにとろっと食感のカスタードクリームを絞った2層仕立てのタルトです。

「イタリア栗のチョコ生サンド」(280円)

価格 : 280円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

濃厚な風味のイタリア産の栗ペーストを使用したホイップクリームを、くちどけの良いケーキ生地でサンドしました。お出かけ先でも食べやすいワンハンドスイーツです。

「7プレミアム とろっと食感カスタードのカステラケーキ」(246円)

価格 : 246円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふんわり食感のカステラケーキ生地にカスタードクリームを注入した、とろっと食感の味わいを楽しめるカステラスイーツです。

まとめ

今週は、紅はるかの風味を楽しめる「紅はるかのしっとりリングドーナツ」や、イタリア栗の濃厚な味わいが魅力の「イタリア栗のチョコ生サンド」など、秋らしいスイーツが登場！

さらに、とろっとしたカスタードクリームが楽しめるタルトやカステラケーキなど、食感にこだわったスイーツも勢ぞろい。

香ばしいナッツとコク深いキャラメルが絶妙にマッチしたハーゲンダッツの新作アイスも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用