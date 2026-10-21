テレビ埼玉(テレ玉)の正月恒例特番『第35回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』が、2027年1月1日(19:00～ ※再放送：同10日19:00～)に放送されることが決定した。これに伴い、11月28日に大宮ソニックシティ大ホールで行われる収録の観覧者150組300人を募集している。

県内の政財界を代表するリーダーたちが自慢の歌声を披露する同番組。年々磨きがかかる出場者のユニークなパフォーマンスと、お堅いイメージとのギャップが大きな話題を集め、県を越えて“埼玉の奇祭”と愛される番組になっている。

2026年元日に放送された第34回には、県知事や市長、企業経営者ら16人が出演。桶川市の小野克典市長が映画『アナと雪の女王』のエルサに扮して松たか子の「Let It Go～ありのままで～」を熱唱したほか、埼玉県の大野元裕知事がDREAMS COME TRUEの「何度でも」を披露するなど、個性豊かなステージが繰り広げられた。

1992年にスタートした同番組では、出場者や来場者から寄せられた募金を埼玉県文化振興基金に寄付。第34回までの寄付金総額は3,500万円に達している。

35回目となる今回も、埼玉県内の政財界人が出演し、伊藤美子with東京クリアトーンズの演奏に合わせて歌声を披露する予定だ。

番組収録は11月28日15時30分から、大宮ソニックシティ大ホールで実施。入場無料・全席指定で、150組300人を招待する。