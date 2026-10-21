フェラーリは特別なクルマばかりだが、中でも際立って独特な存在といえば、限定シリーズ「イーコナ」(Icona)に属するモデル群だろう。先日の「Ferrari Festival Tokyo 2026」では、そのうちの1台「モンツァSP1」(Monza SP1)を見ることができた。

「Ferrari Festival Tokyo 2026」(9月26日～10月4日、東京ミッドタウンで開催)の会場には、1980年代～最新モデルまで計17台のフェラーリが集結。今回は、その中から「モンツァSP1」を取り上げる(本稿の写真は撮影：原アキラ)

フェラーリの祭典! 「Ferrari Festival Tokyo 2026」に集ったクルマたちを一気に見る

現代によみがえったバルケッタ

モンツァSP1は、2018年にフェラーリが発表した限定シリーズ「イーコナ」の第1弾モデルだ。

イーコナの目的は、フェラーリの歴史的なレーシングカーを現代の技術で再解釈すること。モンツァSP1は1950年代のレーシング・バルケッタである「166MM」や「750モンツァ」「860モンツァ」などからインスピレーションを得た1台だ。ちなみに「バルケッタ」とは、屋根のないオープンボディのレーシングカーのこと。イタリア語で「小舟」を意味する。

モンツァSP1は助手席のない完全1人乗り仕様。フロントガラスがないため、ドライバーに当たる風量を軽減する「バーチャル・ウインドシールド」を開発し、運転席の前に装着した。同時に発表された「モンツァSP2」は2人乗りだ。

「812スーパーファスト」をベースとするプラットフォームに流麗なボディを装着。カーボンファイバーを各所に多用し、乾燥重量は1,500kgと軽量に仕上げた。

フロントミッドに搭載する6.5LのV型12気筒自然吸気エンジン(最高出力810PS)も「812スーパーファスト」用を活用。パフォーマンスは0-100km/h加速2.9秒、0-200km/h加速7.9秒、最高速度300km/h以上を誇る。

生産台数はSP2との合計で世界限定499台。フェラーリの優良顧客のみに約160万ユーロで販売した。歴史的価値の高いイーコナの第1弾であり、生産台数も少ないとあってプレミアが付いており、SP1の落札価格は約300万～370万ドル、SP2では500万ドル近い落札例もあるそうだ。

【フォトギャラリー】フェラーリ「モンツァSP1」