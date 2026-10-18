フェラーリの創立55周年にあたる2002年、21世紀最初の「スペチアーレ」(特別限定車)として登場したのが「エンツォ・フェラーリ」だ。当時の技術力とF1活動で培った知見を盛り込み、創業者の名前そのものを車名として名乗ったスペシャルな1台である。デザインを担当したのが、当時のピニンファリーナに在籍していた日本人の奥山清行氏であったことも有名な話だ。

「Ferrari Festival Tokyo 2026」(9月26日～10月4日、東京ミッドタウンで開催)の会場には、1980年代～最新モデルまで計17台のフェラーリが集結。今回は、その中から「エンツォ・フェラーリ」を取り上げる(本稿の写真は撮影：原アキラ)

フェラーリの祭典! 「Ferrari Festival Tokyo 2026」に集ったクルマたちを一気に見る

ミハエル・シューマッハが開発に関与

ボディサイズは全長4,702mm、全幅2,035mm、全高1,147mm、ホイールベースは2,650mm、乾燥重量は約1,250kg。ひとつ前のスペチアーレである「F50」(創立50周年)よりも全体的に大きく、特に全長は200mm以上も長くなっている。

コックピットの背後には、6.0LのV型12気筒自然吸気エンジンを搭載。最高出力660PS/7,800rpm、最大トルク657Nm/5,500rpmを発生する。6速セミAT(F1マチック)の後輪駆動で、パフォーマンスは0-100km/h加速3.65秒、最高速度350km/h以上だ。

カーボンセラミックブレーキをはじめ、パドルシフトでアップダウンするF1マチック、トラクションコントロール、速度や走行状態で空力特性が変わるアクティブエアロダイナミクスなど、F1で培った先進技術を積極的に採用しているのがエンツォ・フェラーリの特徴。開発には、当時のフェラーリF1チームで連勝を重ねていたミハエル・シューマッハが関わった。

奥山氏のデザインも見もので、空力性能重視の尖ったノーズやF1マシンを彷彿させる流麗なボディが強い個性を放っている。

エンツォ・フェラーリの生産台数は全部で400台。そのうち399台はフェラーリの既存顧客向けとされ、価格は約7,850万円だった。近年は相場が高騰しており、つい先日も、RMサザビーズのオークションで2003年式の個体が941万ドルで落札されていた。

ちなみに、400台目のエンツォ(最後の1台)はバチカンの教皇向けに特別に製作した個体。こちらは教皇が実際に運転したわけではなく、チャリティ・オークションに出品されたという。

「Ferrari Festival Tokyo 2026」に集結したクラシカルなスペチアーレ3台は、「F40」が創立40周年の軽量ターボモデル、「F50」が創立50周年のF1由来V12モデル、「エンツォ・フェラーリ」が創業者の名を冠した21世紀の電子制御フラッグシップと、それぞれ異なる性格を持っているところが面白い。

【フォト・ギャラリー】エンツォ・フェラーリ