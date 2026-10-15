フェラーリ創立50周年を記念し、1995年に登場したのがスーパースポーツモデル「F50」だ。コンセプトは「公道を走るF1マシン」。F1由来のV12エンジンを積んでいるためもあってか、放つオーラは極めて強烈だ。

「Ferrari Festival Tokyo 2026」(9月26日～10月4日、東京ミッドタウンで開催)の会場には、1980年代～最新モデルまで計17台のフェラーリが集結。今回は、その中から「F50」を取り上げる(本稿の写真は撮影：原アキラ)

フェラーリの祭典! 「Ferrari Festival Tokyo 2026」に集ったクルマたちを一気に見る

F1由来のV12を背負った50周年記念車

F50はフェラーリ創立50周年記念の「スペチアーレ」(特別限定車)だ。搭載するのは、当時のF1マシンが搭載していたV型12気筒エンジンをベースにした自然吸気エンジン。V8ツインターボ搭載の「F40」とは開発アプローチが異なっていて、こちらはこちらで魅力的だ。

ボディはF40よりわずかに拡大。全長4,480mm、全幅1,986mm、全高1,120mm、ホイールベース2,580mmだ。乾燥重量は約1,230kg。

リアミッドに搭載するV12エンジンは、1990年のF1マシン「641」が搭載していた3.5LのV12を発展させ、排気量を4.7Lまで拡大した自然吸気ユニット。最高出力520PS/8,500rpm、最大トルク471Nmを発生する。6速MTの後輪駆動で、0-100km/h加速は3.87秒、最高速度は325km/h。当時としては驚異的な性能だ。

F50最大の特徴は、「ストレスマウント構造」というF1由来の設計思想を取り入れているところ。シャシーの構造部材として、エンジンとトランスミッションをカーボンファイバー製モノコックボディに直接ボルト止めしてある。固定屋根のF40とは違ってタルガ式のハードトップを備えており、それを外せばオープンエア走行が楽しめる。

生産台数は349台。「過去にフェラーリ車を複数台所有していること」という厳しい条件をパスした人のみ購入することができた。当時の価格は約42万ドル。

中古・オークション市場では、生産数の少なさとV12マニュアルモデルという希少性から価格の高騰が続いている。少し前に、マイク・タイソンの愛車だった個体が10数億円で落札されたというニュースが話題となっていた。

【フォトギャラリー】フェラーリ「F50」