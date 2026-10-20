ファミリーマートは10月20日、「ファミマルKITCHEN」から「鬼金棒監修カラシビ味噌らー麺」(354円)を全国のファミリーマートで発売した。

東京・神田の「カラシビ味噌らー麺 鬼金棒」は、唐辛子の辛さと山椒のしびれを組み合わせた濃厚味噌ラーメンの専門店。同店が監修する冷凍食品は今回が初となる。

同商品は、赤味噌と白味噌をブレンドした濃厚な味噌スープに、しびれる花椒と焦がし黒マー油を合わせた一杯。唐辛子スパイスや山椒のしびれ油を組み合わせ、辛さとしびれを楽しめる味わいに仕上げた。

麺には、太さの異なる3種類を組み合わせた乱切り麺を採用。多彩な食感と、濃厚なスープとの絡みが特徴となっている。

調理は、どんぶりに麺と水を入れ、電子レンジで加熱し、全体を混ぜる3ステップ。鍋を使わずに調理でき、時短や手軽さを求めるニーズに対応した。

また、2027年2月26日までの毎週金曜には、対象の冷凍食品を組み合わせ自由で2個購入するごとに、合計金額から50円引きとなるセールを全国で実施している。

対象は「ファミマルKITCHEN」「ファミマルKITCHEN PREMIUM」のロゴマークが付いた冷凍食品全商品。フラッペ、氷、冷凍飲料、アイスクリーム類は対象外となる。

一部の地域・店舗では取り扱いがない場合がある。画像はイメージ。