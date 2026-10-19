10月も後半にさしかかり、朝夕は肌寒く感じる日も増えてきました。季節が進むにつれ、秋の実りを感じさせてくれる食材を目にする機会も多くなります。身近にあるコンビニの店頭にもまた、さまざまな新商品が登場していますよ。

2026年10月の新商品5選まとめ(10月20日〜10月26日)

ファミリーマート2026年10月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ボリューム感がある鉄板焼ハンバーグ弁当、花椒の香りと2種の練り胡麻で味わう汁なし担担麺、5種類の野菜入りの混ぜて食べるサラダ、3種の醤油を使用したタレで仕上げたビッグサイズの焼きとり、ハーブとココナッツで濃厚に仕立てた冷凍食品のグリーンカレーなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「鉄板焼ハンバーグ弁当（コク深デミソース）」(753円)

価格 : 753円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

鉄板焼ハンバーグが味わえるお弁当。ボリューム感がある鉄板焼きのハンバーグに、肉の旨みを加えたコク深いデミグラスソースを合わせました。

「花椒の香りと2種の練り胡麻仕立て汁なし担担麺」(538円)

価格 : 538円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

2種類のねりごまを使用し、動物・魚介系のコクと旨みを引き出しながら、花椒の香りをきかせた汁なし担担麺。具材として肉みそ、もやし、白髪ねぎと青ねぎのミックスを使用しています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「5種野菜のまぜまぜサラダ」(213円)

価格 : 213円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。

キャベツ、紫キャベツ、枝豆、人参、コーンの5種類の野菜が入った混ぜて食べるサラダ。和風ドレッシング付きです。なお山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。

「ビッグ焼きとり ももタレ」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

おかずにもおつまみにもぴったりな、食べごたえのあるビッグサイズの焼きとり。炭火で焼いた鶏のもも肉を、3種の醤油を使用したタレで仕上げました。電子レンジで温めると、さらにおいしく味わえます。

「ハーブとココナッツの濃厚仕立てグリーンカレー」(513円)

価格 : 513円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ハーブとココナッツの濃厚な風味が特徴の冷凍食品のグリーンカレー。辛さの中にココナッツのまろやかさや甘みが加わったやみつきになる一品です。

まとめ

10月20日発売の新商品は、ボリューム感がある鉄板焼きのハンバーグが味わえる「鉄板焼ハンバーグ弁当（コク深デミソース）」、肉みそ、もやし、白髪ねぎと青ねぎのミックスを使用した「花椒の香りと2種の練り胡麻仕立て汁なし担担麺」、野菜不足の時に嬉しい「5種野菜のまぜまぜサラダ」など、個性豊かなメニューが登場。

また、おかずにもおつまみにもぴったりな仕立ての「ビッグ焼きとり ももタレ」や、常備しておくことでいつでも本格的な味わいが楽しめる冷食の「ハーブとココナッツの濃厚仕立てグリーンカレー」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用