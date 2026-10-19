ファミリーマートは10月20日、「本気のチョコクリームパン」、「本気のチョコデニッシュメロンパン」、「本気のチョコクイニーアマン」(各198円)の3商品を全国のファミリーマートで発売する。

本気のチョコがけパン

チョコ×パンで多彩な食感を楽しむ

「ファミマルBakery」は、プライベートブランド「ファミマル」のベーカリーラインとして、2023年10月より展開している。今回、新商品として、人気のパンにチョコをかけた3商品を発売する。華やかな香りのエクアドル産、チョコらしい味わいのガーナ産、コクのある深焼きのコートジボワール産の3種のカカオ豆を原料とするカカオマスを使用。3種それぞれの特徴を生かした、オリジナルのチョココーティングに仕上げた。

チョコクリームパンは、なめらかなチョコクリームを包んで焼き上げたパンに、チョコクリームを注入し、さらにチョコをコーティング。中のクリームと表面のチョコが重なることで、ひと口目からチョコの味わいが広がる。

チョコデニッシュメロンパンは、デニッシュ生地にさっくりとしたチョコ風味のビスケット生地をかぶせ、その上に角切りチョコをトッピングし、さらにチョコをコーティング。ビスケット生地と角切りチョコが重なり合う「ザクッ」とした食感が楽しめる。

チョコクイニーアマンは、チョコクリームを包んだチョコ風味のデニッシュ生地に、発酵バター入りのアメフィリングを絞り、さらにチョコをコーティング。香ばしく焼き上げたアメフィリングとチョコが生み出す「パリッ」とした食感とともに、チョコの味わいと発酵バターの豊かな風味を楽しめる一品に仕上げた。