本物の梅干しを自分で入れる缶チューハイに、濁りを楽しむ無ろ過ビール。アサヒビールの新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」から生まれた、個性の異なる2商品が登場する。「アサヒ梅星屋」は11月24日から同サイトで数量限定販売。「アサヒ 贅濁（ぜいだく）」は、テスト販売での好評を受け、12月1日から全国で数量限定発売する。取材会では、それぞれの開発のこだわりや楽しみ方が紹介された。

社員の「好き」をカタチにする「アサヒ空想開発局」

「アサヒ空想開発局」は、アサヒビールが2025年3月に取り組みを始めた新商品テスト販売サイト。「好きだから空想する。好きだからカタチにする。」をスローガンに、開発担当者らのアイデアを商品にし、数量限定で販売している。

ビールや缶チューハイなどを購入した人から、味やパッケージについての意見を集め、商品開発に反映する仕組みだ。担当者の「こんなお酒が飲みたい」という思いを出発点に、実際に飲んだ人の反応を確かめていく。

アーティストなどとのコラボレーションも取り組みの一つ。お酒だけでなく、飲む時間を楽しむためのグラスなども展開している。2026年10月には、アイドルグループ「＝LOVE」と共同開発したチューハイも登場。これまで同社の商品に接点がなかった層に届けることも目指しているという。

約3年かけて開発、「贅濁」は濁りと飲みやすさを両立

こうした取り組みから全国発売につながったのが、無ろ過ビール「アサヒ 贅濁」だ。2026年3月のテスト販売では、販売予定数の約3,100セット（350ml缶×6本）が5日で完売。購入者から一般販売を望む声が寄せられ、無ろ過ならではの味わいや飲用体験も評価された。

目指したのは、濁りがもたらす豊かな味わいと、飲みやすさの両立だ。

通常のビールでは、透き通った液色にするために酵母や原材料由来の成分を取り除く「ろ過工程」を行う。「贅濁」は、あえてろ過をしない無ろ過製法を採用。さらに、醸造工程の温度や期間の設定を細部まで追求することで、麦芽由来の成分を残し、しっかりとしたコクや深みのあるうまみ、きめ細かな濁りを実現したという。

麦芽100％と3種類のホップを使用し、ビールらしい飲みごたえや複雑な味わいを持たせつつ、後味はすっきりと仕上げている。

楽しみ方のポイントは、「冷やす」「回す」「グラスに注ぐ」の3つ。しっかり冷やすと、きめ細かな濁りがより際立つ。開栓前には缶をゆっくりと逆さにし、元に戻すように一回転させることで、うまみの成分を均一に広げる。グラスに注げば、味わいとともに濁りのある液色も楽しめる。

12月1日から全国で数量限定発売。350ml缶と500ml缶を展開し、アルコール分は6％。価格はオープン価格となる。

本物の梅干しを後入れ! 「梅星屋」は味の変化も楽しめる

一方、11月24日から「アサヒ空想開発局」で数量限定販売するのが、「まるごと食感サワー」シリーズの「アサヒ梅星屋」だ。

開発の出発点は、梅干しサワーが好きな担当者の「居酒屋で飲むような梅干しサワーを、缶で楽しみたい」という思い。缶の上部に個包装の本物の梅干しを付属し、飲む人が開栓後に入れて完成させる商品となっている。

中味液は梅干し風味に味付けするのではなく、プレーンでほのかな甘さを感じる焼酎の味わいを目指した。梅干しを加えたときに、そのうまみや塩味が引き立つ設計だ。取材会では、まず梅干しを入れる前にひと口飲み、ベースの味を確かめてから加える楽しみ方も紹介された。

付属の梅干しも、この商品のためにオリジナルで開発。缶に入れたときに塩味がすぐに広がるよう、塩分濃度を高めに設定している。

種はあらかじめ取り除いてあり、個包装の上から好みの程度につぶせるため、マドラーなどを使わずに味わいや食感を調整できる。梅干しのつぶし方や飲み進めるタイミングによって、味の変化を楽しめるのも特徴だ。

容器には、梅干しを入れやすいよう、ふたが全開するフルオープン缶を採用した。

340ml缶×6本セットで、価格は2,640円（税込・送料込み）。アルコール分は5％。「アサヒ空想開発局」のサイトで販売する。

購入者の声を次の商品へ、2027年も新たな企画を準備

「アサヒ空想開発局」では、今後も購入者へのアンケートを通じて、味やパッケージについての意見を商品開発に反映していく。

取材会では、2027年に向けても新商品やコラボレーション企画の準備を進めていることが明かされた。詳細は今後の発表となるが、担当者らの「好き」を起点とした商品開発と、外部とのコラボレーションの両面から、新しいお酒の楽しみ方を提案していく考えだ。