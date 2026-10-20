ファミリーマートは10月20日、「ファミマの無限クリーム」を使用した「ダブルクリームエクレア」(298円)、「クリームに溺れるとろけるプリン」(248円)、「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」(270円)を全国で発売した。

同社は10月13日から、カスタードクリームを除くホイップクリームを8年ぶりに刷新する「ファミマの無限クリーム、誕生!」キャンペーンを実施。配合や製法を見直し、濃厚な味わいと、ふわっとなめらかなくちどけを追求した。

先行して発売した「クリームたっぷり! ダブルシュー」(199円)、「生クリームロールケーキ」(213円)、「ほぼクリームのケーキ」(248円)の3商品は、10月18日までの6日間で累計販売数300万食を突破。ファミマルスイーツ史上最速の記録となった。

「ダブルクリームエクレア」は、濃厚でふわっとしたくちどけのホイップクリームと、カスタードクリームの2種類を絞ったエクレア。

「クリームに溺れるとろけるプリン」は、とろける食感のプリンにホイップクリームをたっぷりとのせた商品だ。

「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」は、ホイップクリームとなめらかな生チョコレートを包んでいる。

また、メッセージカード「ファミレター」全10種類も店頭で展開。「ファミマルSweets」の商品を1個購入につき、1枚無料でもらえる。店舗によっては取り扱いを終了している場合がある。

地域によって商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合があり、一部の地域・店舗では取り扱いがない。画像はイメージ。