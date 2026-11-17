ファミリーマートは11月24日から、東海テレビの情報番組「スイッチ!」とコラボレーションした商品を順次発売する。辻口博啓シェフが手がける「フォルテシモ アッシュ」監修のスイーツ2品は東海・北陸エリア限定、丸源ラーメン監修の2品は12月1日から北海道を除く全国で販売する。

「スイッチ!」応援隊長×東海の名店×ファミマがタッグ

スイッチ!は、東海エリアの"暮らしに寄り添う"をテーマに、月曜から日曜まで毎日放送している地域密着型の人気生活情報番組。今回、同番組が応援隊長に就任し、ファミリーマートが地域の名店の監修を受けて商品を発売するまでを密着する。曜日レギュラーも商品開発に参加するほか、店内設置の「ファミマTV」に出演し、店内での商品PRまで同企画を全力で盛り上げる。

「フォルテシモ アッシュ」監修スイーツが登場

地元の名店として、名古屋の人気パティスリー「フォルテシモ アッシュ」からは、辻口博啓シェフの地元食材を活かした「能登の塩を使ったキャラメルエクレア」(268円)、毎年ジェイアール名古屋タカシマヤで開催される「アムール・デュ・ショコラ」で好評を博した商品をアレンジした「ショコラバーとキャラメル&ミルクのクロワッサン」(185円)を発売する。

「フォルテシモ アッシュ監修 能登の塩を使ったキャラメルエクレア」(268円)

能登の塩を使ったキャラメルエクレアは、コク深く仕上げたミルクキャラメルクリームを注入し、チョコをコーティングした商品。辻口博啓シェフの地元・石川県の「能登の塩」とカラメルをトッピングし、甘みと塩味の絶妙な調和が楽しめる仕立てとなっている。

「フォルテシモ アッシュ監修 ショコラバーとキャラメル&ミルクのクロワッサン」(185円)

ショコラバーとキャラメル&ミルクのクロワッサンは、クロワッサンにミルクとキャラメルの2種ホイップを入れ、片方にはショコラバーを入れ、もう片方にはチョコをコーティングした。多彩な味わい、食感を贅沢に楽しめる。

辻口博啓シェフは次のようにコメントしている。

「『能登の塩を使ったキャラメルエクレア』は、私の地元・石川県の能登の塩を使用。コクのあるミルクキャラメルクリームの甘みを塩が引き立てます。また、『ショコラバーとキャラメル&ミルクのクロワッサン』は、フォルテシモ アッシュの名物スイーツ『ユニコーンのTSUNO(ツノ)』をボリューム感を感じられる菓子パンにアレンジしました。こだわりの詰まった2つのスイーツを、ぜひ日常の彩りとしてお楽しみください」(辻口博啓シェフ)

丸源ラーメン監修の肉そばとチャーハンおむすびも

安城市発祥の人気店「丸源ラーメン」からは、看板商品である熟成醤油を使用した「肉そば」(646円)と、醤油の旨味が特長の「熟成醤油チャーハン」のおむすび(198円)を12月1日より全国(北海道を除く)で発売する。

肉そばは、熟成醤油や丸大豆醤油など複数の醤油をブレンドしたスープに、豚香油や背脂で旨みとコクをプラス。柔らかく仕上げた豚肉の旨みがスープに溶け出す。アクセントに添えた柚子こしょうおろしが後味を爽やかに引き締める一杯。

「丸源ラーメン監修 熟成醤油 チャーハン」(198円)

チャーハンのおむすびは、12ヶ月以上熟成させた醤油を使用し、醤油の旨み、コク、キレを感じる味わい。ニンニクや中華だしを加え、肉そばとも相性抜群な味わいに仕上げた。

「今年も看板メニューの『熟成醤油ラーメン 肉そば』を監修いたしました。今年はスープの甘みや豚肉のバランスを細かく調整しました。また、『熟成醤油チャーハン』のおむすびは、熟成醤油を使用し、中華だしなどの旨味を炒め工程で2度に分けて入れることで、香ばしさとキレのある味わいを引き出しました。肉そばとの相性も抜群です。丸源ラーメンの本気が詰まった一杯をぜひご賞味ください」(丸源ラーメン)