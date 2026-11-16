【2026年11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

今週は、ホイップをたっぷりのせたプリンケーキや、チョコクリームをたっぷり挟んだスティックスイーツなど、スイーツ好きにはたまらないラインナップとなっています!
本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。 今週は、ホイップをたっぷりのせたプリンケーキや、チョコクリームをたっぷり挟んだスティックスイーツなど、スイーツ好きにはたまらないラインナップとなっています!
2026年11月の新商品5品まとめ(11月16日～11月22日)
「チョコがけフレンチトースト」(388円)
価格 : 388円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
ココア風味の卵液を染み込ませたフレンチトーストに、パリッと食感が楽しめるようチョコをコーティングし、チョコホイップクリームを組み合わせました。
「ホイップ好きのためのプリンケーキ」(388円)
価格 : 388円
販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
クリームをたっぷり盛りつけた、クリーム好きにはたまらない満足感のあるプリンケーキです。
「7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ」(194円)
価格 : 194円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
ココアシフォン生地をスティック状に焼き上げ、ショコラクリームとチョコクリームを絞った、ショコラケーキの味わいを楽しめるワンハンドスイーツです。
「7プレミアム クッキーナッツバー」(235円)
価格 : 235円
販売地域 : 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県
クッキー風味アイスにバタークッキーとアーモンドを混ぜ込んだ焼き菓子のようなバーアイスです。
「まぜまぜスイーツ アサイー &ヨーグルト わらびもち入り」(429円)
価格 : 429円
販売地域 : 全国
ストローで混ぜると、とろけるヨーグルトミルクと、ぷるぷる食感のアサイーわらび餅を楽しめる新感覚和スイーツです。
※11月18日以降順次発売
まとめ
今週は、フレンチトーストとチョコの組み合わせが抜群な「チョコがけフレンチトースト」や、ホイップクリームを贅沢に盛りつけた「ホイップ好きのためのプリンケーキ」など、クリームやチョコを存分に味わえるスイーツが勢ぞろい! 2種類のチョコクリームを使った「7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ」は、片手で食べられる手軽さが魅力です。
そのほか、バタークッキーとアーモンドを混ぜ込んだ「7プレミアム クッキーナッツバー」や、アサイーわらび餅とヨーグルトミルクを混ぜて楽しむ「まぜまぜスイーツ アサイー &ヨーグルト わらびもち入り」など、食感にもこだわった商品が盛りだくさんなので、、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～
※画像は公式ホームページより引用