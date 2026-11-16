今週は、ホイップをたっぷりのせたプリンケーキや、チョコクリームをたっぷり挟んだスティックスイーツなど、スイーツ好きにはたまらないラインナップとなっています!

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。 今週は、ホイップをたっぷりのせたプリンケーキや、チョコクリームをたっぷり挟んだスティックスイーツなど、スイーツ好きにはたまらないラインナップとなっています!

【2026年11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【セブンイレブン】「広島菜おむすび」や島根「出雲ぜんざい」など中国エリア限定グルメ全7品が登場! 小学生と共同開発＜鳥取・島根・広島・山口＞
【セブンイレブン】中華まんが2個で60円引き、4個なら120円引きに! たまごっちのチーズ肉まんも対象
【セブンイレブン】揚げ物4品が半額! ナナチキ250円→125円、アメリカンドッグ150円→74円に - ブラックフライデーセール開催
【セブンイレブン】ホイップ好き必見…! クリームたっぷりのプリンケーキや「まぜまぜスイーツ」の新作が登場!
【セブンイレブン】ラ・フランス香る秋の新作「洋梨スムージー」が登場! シリーズ初の洋梨フレーバー
【セブンイレブン限定】1万人に500円分のQUOカードPayが当たる! QUOカード購入で応募
セブンイレブンに「ご当地麺」が登場...! 「讃岐ラーメン」や「宗田節ラーメン」など全5品 - 四国・中国地方の一部地域限定
【セブンイレブン】店内の専用オーブンで焼き上げ!? ハムとチーズの「フォカッチーズ」が登場 - オリーブオイルを塗るひと手間も
【セブン‐イレブン】2026年11月発売の一番くじ一覧 HUNTER×HUNTER、たまごっちが登場! 発売日・価格まとめ
【セブンイレブン】ブラックフライデーに真っ黒な一皿!? カプリチョーザ監修パスタがリニューアル&新登場!
関連画像をもっと見る

2026年11月の新商品5品まとめ(11月16日～11月22日)

「チョコがけフレンチトースト」(388円)

  • 「チョコがけフレンチトースト」(388円)

    「チョコがけフレンチトースト」(388円)

価格 : 388円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

ココア風味の卵液を染み込ませたフレンチトーストに、パリッと食感が楽しめるようチョコをコーティングし、チョコホイップクリームを組み合わせました。

「ホイップ好きのためのプリンケーキ」(388円)

  • 「ホイップ好きのためのプリンケーキ」(388円)

    「ホイップ好きのためのプリンケーキ」(388円)

価格 : 388円
販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

クリームをたっぷり盛りつけた、クリーム好きにはたまらない満足感のあるプリンケーキです。

「7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ」(194円)

  • 「7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ」(194円)

    「7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ」(194円)

価格 : 194円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ココアシフォン生地をスティック状に焼き上げ、ショコラクリームとチョコクリームを絞った、ショコラケーキの味わいを楽しめるワンハンドスイーツです。

「7プレミアム クッキーナッツバー」(235円)

  • 「7プレミアム クッキーナッツバー」(235円)

    「7プレミアム クッキーナッツバー」(235円)

価格 : 235円
販売地域 : 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県

クッキー風味アイスにバタークッキーとアーモンドを混ぜ込んだ焼き菓子のようなバーアイスです。

「まぜまぜスイーツ アサイー &ヨーグルト わらびもち入り」(429円)

  • 「まぜまぜスイーツ アサイー &ヨーグルト わらびもち入り」(429円)

    「まぜまぜスイーツ アサイー &ヨーグルト わらびもち入り」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 全国

ストローで混ぜると、とろけるヨーグルトミルクと、ぷるぷる食感のアサイーわらび餅を楽しめる新感覚和スイーツです。
※11月18日以降順次発売

まとめ

今週は、フレンチトーストとチョコの組み合わせが抜群な「チョコがけフレンチトースト」や、ホイップクリームを贅沢に盛りつけた「ホイップ好きのためのプリンケーキ」など、クリームやチョコを存分に味わえるスイーツが勢ぞろい! 2種類のチョコクリームを使った「7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ」は、片手で食べられる手軽さが魅力です。

そのほか、バタークッキーとアーモンドを混ぜ込んだ「7プレミアム クッキーナッツバー」や、アサイーわらび餅とヨーグルトミルクを混ぜて楽しむ「まぜまぜスイーツ アサイー &ヨーグルト わらびもち入り」など、食感にもこだわった商品が盛りだくさんなので、、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら