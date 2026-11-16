【2026年11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

今週は、ホイップをたっぷりのせたプリンケーキや、チョコクリームをたっぷり挟んだスティックスイーツなど、スイーツ好きにはたまらないラインナップとなっています!

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。 今週は、ホイップをたっぷりのせたプリンケーキや、チョコクリームをたっぷり挟んだスティックスイーツなど、スイーツ好きにはたまらないラインナップとなっています!

2026年11月の新商品5品まとめ(11月16日～11月22日)

「チョコがけフレンチトースト」(388円)

価格 : 388円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

ココア風味の卵液を染み込ませたフレンチトーストに、パリッと食感が楽しめるようチョコをコーティングし、チョコホイップクリームを組み合わせました。

「ホイップ好きのためのプリンケーキ」(388円)

価格 : 388円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

クリームをたっぷり盛りつけた、クリーム好きにはたまらない満足感のあるプリンケーキです。

「7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ」(194円)

「7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ」(194円)

価格 : 194円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ココアシフォン生地をスティック状に焼き上げ、ショコラクリームとチョコクリームを絞った、ショコラケーキの味わいを楽しめるワンハンドスイーツです。

「7プレミアム クッキーナッツバー」(235円)

価格 : 235円

販売地域 : 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県

クッキー風味アイスにバタークッキーとアーモンドを混ぜ込んだ焼き菓子のようなバーアイスです。

「まぜまぜスイーツ アサイー &ヨーグルト わらびもち入り」(429円)

「まぜまぜスイーツ アサイー &ヨーグルト わらびもち入り」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 全国

ストローで混ぜると、とろけるヨーグルトミルクと、ぷるぷる食感のアサイーわらび餅を楽しめる新感覚和スイーツです。

※11月18日以降順次発売

まとめ

今週は、フレンチトーストとチョコの組み合わせが抜群な「チョコがけフレンチトースト」や、ホイップクリームを贅沢に盛りつけた「ホイップ好きのためのプリンケーキ」など、クリームやチョコを存分に味わえるスイーツが勢ぞろい! 2種類のチョコクリームを使った「7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ」は、片手で食べられる手軽さが魅力です。

そのほか、バタークッキーとアーモンドを混ぜ込んだ「7プレミアム クッキーナッツバー」や、アサイーわらび餅とヨーグルトミルクを混ぜて楽しむ「まぜまぜスイーツ アサイー &ヨーグルト わらびもち入り」など、食感にもこだわった商品が盛りだくさんなので、、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用