JR九州は、『ハリー・ポッター』の世界観を取り入れた「Harry Potter×JR九州 ～Magical Journey～」キャンペーンを11月14日から実施すると発表した。885系と787系のラッピング列車を運行するほか、駅装飾とスタンプラリーなどを展開する。

885系ラッピング列車のデザインイメージ

All characters and elements (C)＆TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C)JKR.(s26)

ラッピング列車は、『ハリー・ポッター』の象徴的なモチーフを車体にデザイン。885系は11月14日から運行開始し、「ソニック」「きらめき」「リレーかもめ」「みどり」「かささぎ」として運行を予定している(運行期間は2027年6月頃まで)。787系(6両編成)は2027年1月16日から同年6月頃まで、「にちりんシーガイア」「にちりん」「きらめき」「かささぎ」「かいおう」「ひゅうが」として運行する予定となっている。

885系によるラッピング列車の運行初日となる11月14日、博多駅2番のりばで9時30分頃から出発式を開催するとともに、臨時特急列車「マジカルジャーニー号」(全車指定席)を博多駅9時45分発・大分駅12時着で運行する。出発式では、博多駅長とともに出発合図を行う11歳の小学生4人を募集しており、10月30日18時まで応募を受け付ける。

「Harry Potter × JR九州～Magical Journey～」キャンペーンポスター

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九州各地の駅前広場で、クィディッチをモチーフにした体験型コンテンツなどを楽しめるイベント「Hogwarts Hour」も開催される。12月12・13日の長崎を皮切りに、1月に大分、2月に宮崎、3月に鹿児島、4月に博多、5月に熊本で順次開催。会場でトレーディングカードゲームの体験、ワークショップ、オリジナルグッズの販売なども予定している。

博多駅、門司港駅、佐賀駅、長崎駅、大分駅、熊本駅、鹿児島中央駅、宮崎駅にて、11月6日から12月14日まで映画作品をテーマとするフォトブースと装飾を展開する。九州7県の計21駅で、魔法生物や魔法道具をモチーフにしたスタンプラリーを11月14日から実施(期間は2027年6月30日まで)し、集めたスタンプの数に応じて抽選で景品を進呈する。

長崎駅に設置されるフォトブースイメージ

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スタンプラリーのスタンプイメージ(一例)

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限定オリジナルグッズを扱う「ハリー・ポッター POP-UP STORE」は、「アミュプラザ長崎」で12月12～27日、「アミュプラザおおいた」で1月16日から2月7日まで開設。11月6日から博多駅にて、約5,700枚のオリジナルステッカーをはがすとラッピング列車のデザインが現れる参加型広告も展開する。