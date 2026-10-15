全日空商事は、特別デザイン機「ちいかわジェット」の就航を記念し、ANAの制服を着たちいかわたちの特別デザインのコラボレーショングッズ第一弾を発売する。発売に先立ち、10月15日より「ちいかわ×ANAコラボレーショングッズ特集ページ」を開設した。
オリジナルグッズ第一弾の販売について
特別デザイン機「ちいかわジェット」の就航を記念し、ちいかわたちがANAの制服を着て機内や地上で働く姿を描いたANAオリジナルイラストのコラボレーショングッズが登場。第一弾はマスコットやぬいぐるみ、缶バッジなどのアイテムに加え、「ちいかわジェット」の機内で提供する紙コップをイメージした陶器マグカップなどを販売する。
第一弾商品は、10月23日よりANA公式ECサイト「A-style」、「A-style ANA Mall 店」、空港内ギフトショップ「ANA FESTA」(一部店舗)、空港内免税店「ANA DUTY FREE SHOP」(一部店舗)、ANA国内線機内販売「ANA STORE＠SKY」、国際線機内免税品販売プリオーダー、ちいかわらんど、ちいかわマーケットにて先行販売を実施。以降、ANA国際線機内免税品販売(対面販売)、その他の販売チャネルにて順次発売する。詳細は、公式サイトを参照のこと。
また、2027年3月には第二弾商品の販売も予定しているという。
商品ラインナップ
※一部商品はセット販売もある。チャネルにより、販売する商品が異なる。
＜ちいかわ×ANA＞マスコット
「 ＜ちいかわ×ANA＞マスコット」は、販売価格 各2,100円。ラインナップは全8種(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋)。
＜ちいかわ×ANA＞ぬいぐるみ
「＜ちいかわ×ANA＞ぬいぐるみ」は、販売価格 各2,800円。ラインナップは全3種(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ)。
＜ちいかわ×ANA＞トレーディングアクリルキーホルダーコレクション
「＜ちいかわ×ANA＞トレーディングアクリルキーホルダーコレクション」は、販売価格 各700円。全8種で、中身が見えないトレーディング商品。
＜ちいかわ×ANA＞トレーディング缶バッジ
「 ＜ちいかわ×ANA＞トレーディング缶バッジ」は、販売価格 各300円。全8種で、中身が見えないトレーディング商品。
＜ちいかわ×ANA＞ステッカー
「 ＜ちいかわ×ANA＞ステッカー」は、販売価格 各400円。全5種(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ちいかわジェット左側、ちいかわジェット右側)。
＜ちいかわ×ANA＞クリアファイル
「＜ちいかわ×ANA＞クリアファイル」は販売価格 各400円。ラインナップは全3種(ちいかわ/ハチワレ/うさぎ、モモンガ/くりまんじゅう/ラッコ/シーサー/古本屋、ちいかわジェット)。
＜ちいかわ×ANA＞タオルハンカチ
「＜ちいかわ×ANA＞タオルハンカチ」は販売価格 800円。全1種(ちいかわ/ハチワレ/うさぎ)。
＜ちいかわ×ANA＞機内紙コップデザイン陶器マグセット
「＜ちいかわ×ANA＞機内紙コップデザイン陶器マグセット」は、販売価格 5,000円。ラインナップは全1種(ちいかわ/ハチワレ/うさぎ)。機内先行販売商品。
ANA FESTA羽田B1フロアギフト店が期間限定ちいかわ仕様に!
10月23日より期間限定で、羽田空港のANA FESTA羽田B1フロアギフト店が、『ちいかわ×ANA』のコラボレーショングッズのみを販売する店舗に変わる。なお、オープン初日から3日間の入店は「完全予約制(先着)」。予約方法や詳細は、「ちいかわ×ANAコラボレーショングッズ特集ページ」を確認のこと。
- 店名： ANA FESTA羽田B1フロアギフト店
- 場所： 羽田空港第2ターミナルB1F(保安検査場 通過前)
- 開催期間： 2026年10月23日(金)～2027年3月末(予定)
- 営業時間： 8:00～21:30