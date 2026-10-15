全日空商事は、特別デザイン機「ちいかわジェット」の就航を記念し、ANAの制服を着たちいかわたちの特別デザインのコラボレーショングッズ第一弾を発売する。発売に先立ち、10月15日より「ちいかわ×ANAコラボレーショングッズ特集ページ」を開設した。

オリジナルグッズ第一弾の販売について

特別デザイン機「ちいかわジェット」の就航を記念し、ちいかわたちがANAの制服を着て機内や地上で働く姿を描いたANAオリジナルイラストのコラボレーショングッズが登場。第一弾はマスコットやぬいぐるみ、缶バッジなどのアイテムに加え、「ちいかわジェット」の機内で提供する紙コップをイメージした陶器マグカップなどを販売する。

第一弾商品は、10月23日よりANA公式ECサイト「A-style」、「A-style ANA Mall 店」、空港内ギフトショップ「ANA FESTA」(一部店舗)、空港内免税店「ANA DUTY FREE SHOP」(一部店舗)、ANA国内線機内販売「ANA STORE＠SKY」、国際線機内免税品販売プリオーダー、ちいかわらんど、ちいかわマーケットにて先行販売を実施。以降、ANA国際線機内免税品販売(対面販売)、その他の販売チャネルにて順次発売する。詳細は、公式サイトを参照のこと。

また、2027年3月には第二弾商品の販売も予定しているという。

商品ラインナップ

※一部商品はセット販売もある。チャネルにより、販売する商品が異なる。

＜ちいかわ×ANA＞マスコット

「 ＜ちいかわ×ANA＞マスコット」は、販売価格 各2,100円。ラインナップは全8種(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋)。

＜ちいかわ×ANA＞ぬいぐるみ

「＜ちいかわ×ANA＞ぬいぐるみ」は、販売価格 各2,800円。ラインナップは全3種(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ)。

＜ちいかわ×ANA＞トレーディングアクリルキーホルダーコレクション

「＜ちいかわ×ANA＞トレーディングアクリルキーホルダーコレクション」は、販売価格 各700円。全8種で、中身が見えないトレーディング商品。

＜ちいかわ×ANA＞トレーディング缶バッジ

「 ＜ちいかわ×ANA＞トレーディング缶バッジ」は、販売価格 各300円。全8種で、中身が見えないトレーディング商品。

＜ちいかわ×ANA＞ステッカー

「 ＜ちいかわ×ANA＞ステッカー」は、販売価格 各400円。全5種(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ちいかわジェット左側、ちいかわジェット右側)。

＜ちいかわ×ANA＞クリアファイル

「＜ちいかわ×ANA＞クリアファイル」は販売価格 各400円。ラインナップは全3種(ちいかわ/ハチワレ/うさぎ、モモンガ/くりまんじゅう/ラッコ/シーサー/古本屋、ちいかわジェット)。

＜ちいかわ×ANA＞タオルハンカチ

「＜ちいかわ×ANA＞タオルハンカチ」は販売価格 800円。全1種(ちいかわ/ハチワレ/うさぎ)。

＜ちいかわ×ANA＞機内紙コップデザイン陶器マグセット

「＜ちいかわ×ANA＞機内紙コップデザイン陶器マグセット」は、販売価格 5,000円。ラインナップは全1種(ちいかわ/ハチワレ/うさぎ)。機内先行販売商品。

ANA FESTA羽田B1フロアギフト店が期間限定ちいかわ仕様に!

10月23日より期間限定で、羽田空港のANA FESTA羽田B1フロアギフト店が、『ちいかわ×ANA』のコラボレーショングッズのみを販売する店舗に変わる。なお、オープン初日から3日間の入店は「完全予約制(先着)」。予約方法や詳細は、「ちいかわ×ANAコラボレーショングッズ特集ページ」を確認のこと。