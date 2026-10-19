NIPPON OPEN実行委員会は、マウンテンバイク・ダウンヒルレース「NIPPON OPEN 2026 SUPPORTED BY SHIMANO」を11月7日・8日に長野県の富士見パノラマリゾートで開催する。シマノがメインスポンサーとして大会をサポートし、日本のマウンテンバイクシーンのさらなる発展と、世界で活躍する選手の輩出を目指すとしている。

今大会には、ニュージーランドを代表するダウンヒルライダーのBROOK MACDONALD選手が参戦予定。国内からも複数回の全日本チャンピオン経験を持つ清水一輝選手や井本はじめ選手、2026年アジア選手権ジュニアクラス優勝および全日本選手権エリートクラス優勝を果たした土屋聖眞選手など、国内外の実力派ライダーが集結する。

世界トップクラスのダウンヒルライダー、BROOK MACDONALD選手も参戦予定

2026年大会から開催地を富士見パノラマリゾートへ移し、大会専用の特設コースを新設。コース造成・監修は、国内外で活躍する九島勇気選手が担当する。海外レースで培った経験を生かし、「観て・参加して・楽しめる」ダウンヒルイベントを目指すという。

大会ではエリートライダーだけでなく、キッズ、ビギナー、マスターズ、オープン男子・女子など複数カテゴリーを設定。初心者からトップライダーまで、それぞれのレベルでダウンヒル競技に挑戦できる。

また、同日・同会場ではアウトドアショップ「myX」が主催する「myX MTB MEETING 2026」も開催される。同イベントでは、話題のマウンテンバイクブランドによる試乗会や最新パーツの展示・受注、MTBパーツ・アクセサリーの販売などを実施する。入場無料で事前申し込みは不要となっている。

■開催概要

・大会名：NIPPON OPEN 2026 SUPPORTED BY SHIMANO

・開催日：2026年11月7日(土)、8日(日)

・会場：富士見パノラマリゾート(長野県諏訪郡富士見町)

・競技種目：マウンテンバイク・ダウンヒル(DHI)

・参加カテゴリー：キッズ、ビギナー、マスターズ、オープン男子、オープン女子、エリート

・参加費：各クラス10,000円(別途ゴンドラ利用料が必要)

・エントリー締切：2026年11月1日(日)23時59分