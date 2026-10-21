星野リゾートが展開する「星のや竹富島」(沖縄県八重山郡)は2026年12月1日から2027年2月28日の期間、「とぅとぅぬーん島時間」を提供する。

とぅとぅぬーん島時間

「とぅとぅぬーん」とは竹富島の言葉で「整える」を意味する。

四方を海に囲まれ、琉球石灰岩でできた竹富島では、厳しい環境下で生きるため、独自の暦を用いて農事や祭事を行ってきた。秋に蒔かれた種の芽吹きを見守る冬の時期は、変わりやすい天候と向き合いながら、次の収穫期である春に向けて心身を整える季節。この時期に旬を迎える薬草「命草(ぬちぐさ)」を味わったり、民具を自分で作ったりすることで、島の人々の「冬を健やかに過ごす知恵」に触れ、心身や暮らしを整える穏やかな島時間を過ごしてほしいという思いから、同プログラムが企画された。

命草を使ってスパイスチャイを作る「冬の畑あそび」

同施設にある畑で、冬に旬を迎える命草を収穫しながら、島の暮らしを支えてきた薬草文化に触れる。命草は、かつて医者のいなかった時代に、島の人々の健康を守るため薬や食材として使用されてきた。収穫後は命草の一種である島胡椒「ピーヤシ」を使ったチャイを味わい、体を温める。冬ならではの島のスパイスを堪能しながら、竹富島らしい体の整え方に触れられる。

実施期間は2026年12月1日～2027年2月28日の月曜日・木曜日。料金は1名4,000円で、定員は2組4名まで。公式サイトにて前日17:00まで予約を受け付ける。

島のスパイスを使って作るチャイ

暮らしを整える民具を自分好みに作る「ポーシ(箒)づくり」

冬の竹富島では、室内で農具の手入れをしたり、民具を作りながら春の訪れを待つ。また、島では道を掃き清め魔を祓う意味を込め、集落に敷かれた珊瑚の白砂を竹箒で掃く習慣がある。この体験では、島に自生する植物「マーニ」の繊維を使用し、手のひらサイズの箒を作る。マーニは繊維がしっかりしており、水に強く丈夫な繊維を編み込みながら、暮らしの知恵や文化に向き合う。

実施期間は2026年12月1日～2027年2月28日の水曜日。1名3,025円で、定員は各回2名まで。公式サイトにて前日17:00まで予約を受け付ける。

命草茶と小豆の蒸し羊羹でひと休みする「冬の島のひととき」

体を整えるために命草を取り入れていた島の人々の文化に倣い、午後のひと休みの時間にも「命草茶」を羊羹と共に提供する。小豆を使った蒸し羊羹「ハーマミーヌカン」は、お正月や祭事などお祝いの席でのお供え物として親しまれてきた。小豆は食物繊維を豊富に含み、体に優しい甘味が特徴。胃に負担をかけずエネルギーを補給し、命草茶で体を温める、心地よい午後を過ごせる。実施期間は2026年12月1日～2027年2月28日。

星空の下で心身をリラックスさせる「てぃんぬ深呼吸」

竹富島を含む西表石垣国立公園は「星空保護区」に認定されており、冬の夜には「南十字星」を鑑賞できる。施設内には強い光を放つ外灯がないため、美しい星空を存分に楽しめる。周りに高い建物がないプールサイドで、満天の星に包まれながらストレッチを行う「てぃんぬ深呼吸」を開催する。深呼吸しながら、ゆっくりとした動きで心身をリラックスさせ、心地よい眠りへと誘う。また、24時間利用できる加温式のプールもあるため、冬でも浮遊浴をしながらの星空観察を楽しめる。実施期間は2026年12月1日～2027年2月28日。