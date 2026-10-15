シマノは、ハイエンドロードシューズ「S-PHYRE RC910」を体験できる「S-PHYRE ショップ」を全国12店舗で展開する。

同ショップでは、「S-PHYRE RC910」の主要サイズ(スタンダード／ワイドの39～45)のフィッティング用シューズを常設。購入前に実際のフィット感を確認しながら、自分に適したサイズ選びができるという。

S-PHYREシリーズは、ワールドツアーで活躍するトッププロ選手からも支持を集めるシマノのフラッグシップサイクリングシューズ。新型「S-PHYRE RC910」は、フィット感や快適性、パワー伝達性能のさらなる向上を目指して開発された。

シマノは、ライダーと機材をつなぐ重要な接点であるシューズの性能を最大限に引き出すためには、適切なサイズ選択とフィッティングが欠かせないとしている。今回の「S-PHYRE ショップ」を通じて、より多くのサイクリストに最適なシューズ選びの機会を提供し、快適なライディング体験をサポートする狙いだ。

「S-PHYRE SH-RC910」は、ワールドクラスのレーシングパフォーマンスを追求したフラッグシップモデル。新たなシューズラスト「SHIMANO DYNALAST 2.0」や、卓越した踵部の保持性能を実現するカーボンファイバーヒールカップ、ペダリング効率を高めるカーボンホローコアミッドソールなどを採用している。

また、クリート調整範囲を拡大した新しいSPD-SLRプラットフォームや、フィット性を高めたサラウンドラッピングアッパー、通気性を高めるベンチレーションホールなども特徴としている。希望小売価格は69,300円。

「S-PHYRE ショップ」は、北海道、群馬県、東京都、福井県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県、愛媛県、広島県、福岡県など全国12店舗で展開される。