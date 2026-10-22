「年々面白くなってる」――俳優の山下智久が、きょう22日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』の2時間スペシャル(19:00～)に出演。NEWS・増田貴久を絶賛し、2人の意外な関係性も明らかになる。

山下智久、増田貴久を「年々面白くなってる」と絶賛

今回の「ゴチになります!27」は、人気企画「ライアーゴチ」を2時間にわたって展開。日本テレビ系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する大泉洋と山下が、VIPチャレンジャーとして参戦する。

9回目の参戦となる大泉は、ナインティナイン・岡村隆史との因縁の対決に早くも火花を散らす。一方、ゴチ初登場の山下は「おいしい食事を楽しみたい」と落ち着いた様子を見せる。

そんな山下に、NEWS・増田貴久との共演について質問が飛ぶと、「年々面白くなってる」と増田を絶賛。これに対し、増田は「めちゃめちゃ先輩なんで…」と、事務所の先輩だった山下には気を使っていたことを告白する。

かつては「仕事終わりにご飯行ったりと仲良かったですね」と振り返る山下。現在は同じジムに通っているそうで、増田は山下のトレーニングについて「鍛え方が半端ない」と驚く。さらに、ジムの後に立ち寄るサウナでの意外な“楽しみ”も明かされ、一同を驚かせる。

また、大泉は『俺たちの箱根駅伝』で共演する山下について「本当にかっこいい」と、撮影現場でのエピソードを披露。母親が山下の大ファンだという霜降り明星・せいやも「生Pヤバイ」と終始大興奮する。

大泉洋「この設定があるせいで楽しくない」とボヤキ

ゴチの舞台となるのは、第一ホテル両国にある日本料理店「さくら」。和食に海外のエッセンスを取り入れた新・現代日本料理を楽しめる店で、設定金額は1人2万5,000円。9人で約22万円の自腹をかけた戦いとなる。

今回は、全員が料理のメニューを記載したタブレットを選ぶが、その中にはすべての料理の値段が書かれたものが紛れ込んでいる。それを引いた人は「ライアー」となり、値段予想を外すことはないものの、最後に正体を見破られると自腹になるリスクがある。

しかも今回は、ライアーが最大2人という新ルールが導入され、参加者たちは疑心暗鬼に。

矢部浩之は山下が怪しいと指摘するが、山下は「そうですね」とそっけない反応。いつもより口数が少ない佐野勇斗(M!LK)にも疑惑の目が向けられる。

そんな中、せいやが「矢部さんの演技見たことない」と戸惑うと、矢部は「山Pより前に月9出てんねん」と激怒。大泉も険しい表情になり、「この設定があるせいで楽しくない」とボヤく。

さらに山下が「演技が上手すぎてわからない」と困惑する中、倉科カナや白石麻衣にも「いつもと注文の仕方が違う」などと疑惑が集中する。

ゴチの合間には、大泉、岡村、白石、倉科らが演技力を競うリアクションゲームにも挑戦。「激苦モンブラン」を食べる、氷水に手を浸けるといった状況の中、1人だけ演技をしている人物を当てる。

大泉は「演技を試されるの大嫌い」と嫌がる一方、岡村は自信満々。白石と倉科は「顔に出ちゃう」と不安を口にするが、4人の演技力に山下や佐野らも「スゴい」と仰天する。

自腹レースも終盤に入り、残り6戦で現在最下位は倉科。「負け癖ついてる」と弱気な様子を見せ、大泉も「最下位かもしれないな」と不安を隠せない。

さらに、佐野は「僕をはめようとしている人がいる」と反論し、倉科を「怪しすぎる」と追及。白石にも「非常に怪しい」と疑惑が集まるなど、混乱は深まるばかり。果たして、ライアーの正体は誰なのか。

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【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（10月22日放送前時点）

第1位：佐野勇斗 14万7,126円

第2位：岡村隆史 14万8,850円

第3位：せいや 39万8,500円

第4位：白石麻衣 43万6,800円

第5位：矢部浩之 49万9,000円

第6位：増田貴久 69万9,436円

第7位：倉科カナ 91万7,000円



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