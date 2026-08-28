「ここに来て宇佐美部長の好感度爆上がり」――。TBSラジオで放送中の番組『VIVANT 悪役会議室』(毎週日曜23:00～)が盛り上がりを見せている。23日に放送・配信された第5回では、ドラマ『VIVANT』に登場した宇佐美哲也部長(市川猿弥)が参戦。YouTubeでの最大同時接続数は12万人を記録し、ライブ配信の全国ランキングで2位を獲得した。

『VIVANT 悪役会議室』は、『VIVANT』で乃木憂助(堺雅人)らに敗れた山本(迫田孝也)、ワニズ(河内大和)、ゴビ(馬場徹)の3人が、自らを葬った別班メンバーたちの動向を監視しながら、第2シーズンの展開を予想するという設定のラジオ番組。TBSラジオで毎週日曜23時から放送されるほか、YouTubeでも生配信されている。

第5回では、丸菱商事の上司・宇佐美哲也部長を演じる市川猿弥が登場。番組内では、「乃木憂助の家族同然」を自称する宇佐美部長が、ドラマ第13話でバルカ行きのチケットを手にした後、現地で拘束されたという設定で出演した。

山本、ワニズ、ゴビに宇佐美部長を加えた4人によるトークは大きな反響を呼び、YouTubeでの最大同時接続数は12万人に到達。番組アーカイブの再生回数も約122万回を突破しているという。

SNSでの盛り上がりも顕著で、番組ハッシュタグ「#悪役会議室」はXのリアルタイムトレンド入り。放送終了時点で関連投稿数は3万2,400件を超えたほか、「#宇佐美部長」もトレンド入りを果たした。

YouTubeのコメント欄には800件を超えるコメントが寄せられ、「ここに来て宇佐美部長の好感度爆上がり」「VIVANTが終わってもこのメンバーのラジオは残してほしい」といった声が上がるなど、視聴者から高い支持を集めている。

【編集部MEMO】

『VIVANT 悪役会議室』は毎週日曜23時からTBSラジオで放送中。番組の模様は公式YouTubeチャンネルでも視聴できる。

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