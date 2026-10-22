結成26周年を迎えた5人組ロックバンド・FLOWと通信カラオケ・JOYSOUNDのコラボキャンペーンが、21日からスタートした。

今回のキャンペーンは、FLOWの結成26周年と、両A面シングル「UNSTOPPABLE / Sorrow」のリリースを記念して開催されるもの。

最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使って「UNSTOPPABLE」などFLOWの楽曲を選曲すると、参加者全員にFLOWメンバーからのスペシャルメッセージ画像(全5種ランダム)がその場でプレゼントされる。

メッセージ画像は1曲につき1日1回取得でき、キャンペーン期間中は繰り返し参加できるため、全5種のコンプリートを目指すことも可能だ。

さらに、Wチャンスとして、抽選で26人に「FLOW×JOYSOUND オリジナルグッズ」をプレゼント。メッセージ画像の取得後に表示される応募フォームから必要事項を入力することで応募でき、応募・当選は1人につき1回のみ有効となる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。実施期間は12月26日23時59分までとなっている。

FLOWは2003年のメジャーデビュー以来、数々のアニメタイアップ楽曲を手掛け、国内外で活動を展開。結成26周年となる今年も、ダブルアニメタイアップのシングル「UNSTOPPABLE / Sorrow」を発表するなど、精力的に活動している。