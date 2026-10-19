声優の大空直美が14日、都内で行われた「ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー」プレス発表会に日笠陽子、上田瞳、お笑いコンビ・バッテリィズ(エース、寺家)らとともに登壇した。

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「すごいプレッシャー」“タマモクロス”大空直美、バッテリィズ・エースと早口対決

「ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー」は、大人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』を題材とした京楽産業．の最新機種。『ウマ娘 プリティーダービー』は、実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが仲間やトレーナーと学園生活を送りながら「トゥインクル・シリーズ」制覇を目指す世界が舞台で、同作品のパチスロ化は初。「ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー」は、ウマ娘とともに成長してレースでの勝利を目指す「育成型パチスロ」となる。全国のパチンコ・パチスロホールへの導入は2027年を予定。

同コンテンツでタマモクロス役を演じている大空は、「『ウマ娘』といえば育成なので、育成というポイントがパチスロでどんなふうに表現されているのかなっていうのもすごく楽しみ」と最新機種への期待を明かし、「『ウマ娘』のキャラクターたちがどんなふうに活躍するのか、みなさんと一緒に魅力を知っていければうれしいと思っています」と語った。

この日は、「スピード」と「スタミナ」というステータスにちなんだチャレンジ企画を実施。バッテリィズチームと声優チームに分かれ、早口対決や、息継ぎせずに声を長く出し続けて応援する「ロング応援チャレンジ」対決などを行った。

大空は「ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー」のPR文を正確に早く伝える早口対決で、バッテリィズのエースと勝負。「負けるわけにはいきませんので、当然勝ちたいと思います」と意気込みを表現した大空は、エースに3秒以上の差をつけて勝利。エースを「1.5倍速みたいやった!」と驚かせた大空は、「すごいプレッシャーでした(笑)。でも勝ちました、やった!」と笑顔で喜び、会場を盛り上げた。

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