「おかあさんといっしょ」「ナイト金沢ZOO」で大人気！ アニメーション作家・池亜佐美が語る、絵・音楽・歌をすべて自分で手がける理由

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストを迎えたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立てて紐解いていきます。今回の放送では、アニメーション作家の池亜佐美（いけ・あさみ）さんをゲストにお迎えして、きゃりーが池さんの作品と出会って大ファンになったきっかけ、独特な世界観を生み出す創作の裏側、さらに同じ母として共感しきりだったリアルな「子育てトーク」まで伺った模様をお届けします。池さんは、楽曲に合わせたリズミカルなアニメーションを得意とするクリエイターで、「おかあさんといっしょ」の「ビビビビーム！」「だいすきがいっぱい」、「いないいないばあっ！」の「おっ！さかな」「ニコニコ大作戦」、そして「横浜市立金沢動物園『ナイト金沢ZOO』」のプロジェクションマッピング「コアラのおなまえソング」など、子どもたちに人気の作品を数多く手がけています。きゃりーが池さんの作品と出会ったきっかけも、まさにこの「横浜市立金沢動物園『ナイト金沢ZOO』」で流れていた「コアラのおなまえソング」でした。「自分の子どもが最近、動物図鑑にめちゃくちゃハマっていて、ゾウやキリンを指さして教えてくれるようになったので『金沢動物園に行ってみよう』となったんです。夕方に行って園内を満喫したあと、出口付近のゲートを出るところで『ゾウ、コアラ、カンガルー』と曲が流れていて『何、この歌！？』って一瞬で引き込まれたんですよね（笑）。アニメーションも音楽に合わせて踊っていて、グラフィックもめちゃくちゃ素敵で」と当時の衝撃を振り返ります。その場にいた友人から「実はこの絵を描いている人と、音楽を作っている人と、歌っている人が全員同じ人なんだよ」と知らされたきゃりーは、「『マジで!?』と思って、すぐに『コアラのおなまえソング』をダウンロードしました。そうしたら子どもも大ハマりして、毎日『コアラ流して』って言われるくらい聴いていて、YouTubeでも検索して何度も再生しています（笑）。調べれば調べるほど、すごい才能が爆発している方だなと思いました」と大ファンになった経緯を明かしました。東京藝術大学でデザインとアニメーションを学んだ池さんですが、そもそもアニメーションを作り始めたきっかけについて尋ねられると「私の絵ってどうしてもゆるいんですよね（笑）。イラストだけだとちょっと成立しないというか、音楽を作るのも昔から好きだったんですけど、それもゆるくて。単品だと形にならないものを、いっそ全部一緒にガッチャンコしてアニメーションとして発表してみたら、ようやく形になったんです」と自身の原点を振り返ります。さらに制作スタイルについても「アニメも曲も同時並行で作るんです。片方で悩んだらもう片方をやってみる、そんな行き来ができるのが他の人とちょっと違うポイントかなと思います」と語る池さん。また、歌声にエフェクトをかけて高めに変化させている理由を聞かれると、「自分の声のままだと恥ずかしいんです（笑）。絵に合うような形を探した結果、あそこに辿り着きました」と明かし、スタジオの笑いを誘いました。続いて、作品が持つ独特の美学や表現についての深いトークへと展開。池さんは今回のラジオ出演にあたり、きゃりーの過去のブログを読んできたと言い、「きゃりーさんが『可愛い』で意識していることとして『メイクをセクシーになりすぎないようにしている』とおっしゃっていたのがすごく『分かる！』っていうか。対人を意識した分かりやすい『可愛らしさ』という表現というよりは、どちらかというと“一人遊び的な可愛い”に興味があるんです。『ちょっとここがグッとくるな』というポイントを深めていったら、こうなった感じです」と解説します。これに対し、きゃりーは「池さんの作品は、可愛くてファンタジーだけど、なんかちょっと悪夢のような怖さもある気がしていて。ただ可愛いだけのものって世の中に溢れているので、『もう一回見たい』と病みつきになる要素が絶対に必要だと思うんです。それが楽曲とアニメーションにすべてギュッと詰まっているのが本当に素晴らしいと思います」と絶賛しました。池さんは現在、子育てに奮闘する2児の母。同じく子育て中のきゃりーは、働きながらの子育てについて尋ねます。すると池さんは「マジでしんどい。（笑）」と本音を吐露。きゃりーも「大変ですよね！」と深く共感します。イヤイヤ期に直面しているというきゃりーが「『嫌だ』って言われて、今日の朝も全然食べてくれなくて。歯磨きとかも難しいですし……」と悩みを明かすと、池さんも「超難しい。いつも両手で押さえて……」「泣いているときしか磨けないんですよね（笑）」と、子育て世代なら誰もが頷く“あるある”で盛り上がりました。また、2人の子どもを育てる池さんは、「なんか2倍大変なのかなと思っていたら、もう5倍ぐらい大変な気持ちですね（笑）」と語り、大人と子ども1対1で対応しなければならない難しさを明かします。そんななか、子どもを連れてNHKの現場へ行った経験もあるという池さん。「完全母乳を続けていたときに、どうしても収録は立ち会ったりすることが多いので、別室を用意していただいて。ばあばに見てもらって、合間で母乳だけあげに行くみたいな（笑）……だいぶワガママを言わせてもらいました（笑）」と振り返ります。きゃりーも「えいごであそぼ Meets the World」出演時代を振り返り、「産後復帰してからも子どもを連れて行くことができた」「母としてもちゃんと仕事をさせてもらえる環境がある」と、周囲のサポートへの感謝を語り合いました。番組恒例「Chapter#0 Library」のコーナーでは、ゲストが背中を押された作品を紹介。池さんは、カナダのNFB（カナダ国立映画制作庁）でライアン・ラーキンが制作した短編アニメーション「ウォーキング」を挙げました。この作品は、さまざまな年代や性別の人がただ歩く様子を克明に観察し、スケッチするように描いたアニメーション作品で、池さんはその魅力について次のように語ります。「結構マニアックな作品ではあるんですけど、自分がすごく迷ったときとかにこの作品を観ると、やっぱり原点は観察だなみたいな（笑）。ただ歩いているだけでも深く観察することで語れることがあると教えてくれた作品で、すごい大好きなアニメーションです」と紹介してくれました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN