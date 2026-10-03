日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)が9月22日、東京・丸の内の東京国際フォーラムで業界最大級の合同ファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロ サミット2026」を開催。メインステージでは、終日にわたって豪華なプログラムが繰り広げられた。

白熱の大喜利対決「【共感不可避】パチ＆スロ『それ正解!』」、名曲ぞろいの「みんパチ・スロサミ歌謡祭2026」、そしてパチンコ好きを公言するタレント・藤田ニコルがサプライズで登場。「グランドフィナーレ」まで、客席を埋め尽くしたファンとともに会場全体が大きな熱狂に包まれた。

ステージ前半を沸かせたのは、木村魚拓がMCを務め、嵐、司芭扶、せせりくん、たなちゅう、寺井一択、もり田が挑んだ「【共感不可避】パチ＆スロ『それ正解!』」。指定された頭文字から始まる「共感できる正解」をフリップで出し合い、観客の拍手で判定する大喜利企画である。

「『あ』で始まる打っていて嬉しいこと」では司芭扶が「暑い日の涼しい店内」と答えて共感を誘えば、「『た』で始まる引きが強い人の特徴」では寺井の「タンクトップマッチョ」など珍回答が飛び交い、会場が爆笑に包まれる。最終問題「『ら』で始まる朝の抽選で起きたら嫌なこと」では、せせりくんの「LINE抽選で認証忘れ」が大きな支持を集め、通算4ポイントを獲得したせせりくんが見事に優勝を果たした。

続いて行われた「みんパチ・スロサミ歌謡祭2026」では、遊技機の名曲を演者陣が生披露。SANYOのイメージガール「SEAガールズ」(一ノ瀬のこ、後藤真桜、西野夢菜)は、オレンジ、ピンク、青の衣装で登場した。

披露したのは、海物語の代表曲「Go! Go! SEA STORY」。息の合ったダンスと爽やかな歌声で会場を魅了し、「まだ夏は終わらせません!」と、SEAガールズらしい言葉を観客たちに送った。プログラムの最後では、一ノ瀬が「4月から活動して初めてのイベント。大勢の前で踊れて本当に楽しかった! めちゃくちゃ練習したもんね!」と振り返り、笑顔を見せていた。

イベントを締めくくる「グランドフィナーレ」では、直前の「運命の2択チャレンジ」にスペシャルゲストとして登壇した藤田ニコルが登場し、会場のボルテージは最高潮に達した。藤田はマイクを握ると、「もっと私がどこのパチンコ屋に行って、どの台を打っているかとか、パチンコ愛のトークができるのかなと思ったら、まさかの2択だけだった」とぶっちゃけトークを展開。「来年また機会があったら、私のパチンコ愛をしゃべる機会をください!」と熱望し、温かい歓声を浴びていた。

さらにエンディング直前には「実は今日、パチンコファッションで来ました! 色んなところにパチンコ玉をつけて」と、パチンコを意識したコーデだったことを告白。最後は、橘アンジュが「甲賀忍法帖」を急きょ再熱唱し会場の温度を上げた。

そして、藤田の「パチンコ・パチスロー!」という号令に会場中が「さいこー!」と呼応。サインボールが投げ込まれる中、イベントは熱狂のフィナーレを迎えた。