お笑いコンビ・バッテリィズ(エース、寺家)が14日、都内で行われた『ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー』プレス発表会に声優の日笠陽子、上田瞳、大空直美らとともに登壇した。

所属事務所に「もう休みなくしてくれ」と異例のお願い

『ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー』は、大人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』を題材とした京楽産業．の最新機種。『ウマ娘 プリティーダービー』は、実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが仲間やトレーナーと学園生活を送りながら「トゥインクル・シリーズ」制覇を目指す世界が舞台で、同作品のパチスロ化は初。「ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー」は、ウマ娘とともに成長してレースでの勝利を目指す「育成型パチスロ」となる。全国のパチンコ・パチスロホールへの導入は2027年を予定。

エースは、ステージに登場すると「パチスロが大好きなので。早く(新機種を)打ちたいですね」と最新機種への期待を吐露。さらに「昨年、休みが5回しかなかったんですけど、それでもスロット打ちに行って。寝た方がいいから、もう休みなくしてくれと言って。打ってまうから」とパチスロ好きな一面をのぞかせた。

発表会では、同機種の「育成」という特徴にちなみ、「今一番育成したいステータス」と「できるようになりたいこと」についてフリップを使ってトークを展開。育成したいステータスとして「スピード」「パワー」を選んだエースは、できるようになりたいこととして「道路のはしっこにある車を持ちあげたい」と記し、「今はまだ無理なんですけど、道路の端っこに停めてある車、あれめちゃくちゃ邪魔なんで、持ち上げられるようになりたいなと。自転車によく乗るんで、めちゃくちゃ邪魔なんですよ。東京は特に思いますね」と理由を説明し、笑いを誘っていた。

バッテリィズ・寺家は『M-1』後に「12キロほど太った」

この日は、「スピード」と「スタミナ」というステータスにちなんだチャレンジ企画として、バッテリィズチームと声優チームに分かれ、早口対決や、息継ぎせずに応援する「ロング応援チャレンジ」対決などを実施した。

自信があるのはどちらかを聞かれたエースは、「スタミナですかね。今日も朝から野球やってきて、(ピッチャーとして)1(回)から7回まで投げてきたので」と告白。寺家は「僕はどちらもないですね。スピードはもちろんないし、『M-1』終わってから12キロほど太ってしまいまして……スピードはどんどん落ちる一方。スタミナは、強いていえばあるかも。朝から野球してきたから」と語った。

早口対決は声優チームの大空がエースに勝利したが、ロング応援チャレンジではバッテリィズチームの寺家が日笠に勝利する結果に。寺家は「自分でもびっくりしました。どうせ負けるやろなと思ってたら」と笑顔で感想を明かし、場を盛り上げていた。