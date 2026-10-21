go!go!vanillas牧達弥「書き下ろしは結構楽しい！」アニメ「東京リベンジャーズ 三天戦争編」エンディング主題歌「トリックスター」制作秘話を明かす

アーティストの坂本美雨がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「坂本美雨のディア・フレンズ」（毎週月曜～木曜11:00～11:30）。10月8日（木）の放送には、4ピース・バンドgo!go!vanillasの牧達弥さん（vo/g）とジェットセイヤさん（dr）がゲストに登場。本記事では、9月30日にリリースされた最新シングル「トリックスター」や、FWD生命が開催する音楽ライブイベント「Orange Station Live 2026」への出演について語った模様を紹介します。

◆go!go!vanillas 久々の登場！

坂本：本日のゲストは、go!go!vanillasの牧達弥さんと、ジェットセイヤさんです。よろしくお願いします！

牧・セイヤ：よろしくお願いします！

坂本：前回は牧さんが2024年、メジャーデビュー10周年のときに来ていただきましたけれども、セイヤさんは7年ぶりですって！

セイヤ：いやー、びっくりしました。そんなに時間が経っていたなんて（笑）。

坂本：お元気でしたか？

セイヤ：もう元気です！

牧：あっという間ですね。

◆新曲「トリックスター」に込めた思い

坂本：今年に入って、5月に配信シングル「フォーリン」を、8月には、すき家のCMソングにもなっている配信シングル「THE WALL」をリリースしました。そして、9月30日にも新曲が届いております。タイトルは？

牧：「トリックスター」でございます！

坂本：こちらは、現在放送中のテレビアニメ「東京リベンジャーズ 三天戦争編」のエンディング主題歌になっています。

セイヤ：そうです。

坂本：大人気シリーズですが、もともとお好きだったりしましたか？

牧：はい、漫画もずっと読んでいて。そのなかでこのお話をいただいたので、“感無量”という思いで作りました。

坂本：その思いを、どんな風に曲へと落とし込んでいったのでしょうか？

牧：作品のストーリーやキャラクター、特に主人公の（花垣）武道を自分なりにイメージして。そして、いま生きている現実世界における大事なことや必要なこと、僕らが抱えている問題と照らし合わせながら作りたいなと思って。

だから、原作ファンの方も、「ここで言ってることはこういうことかな」というのを物語から感じられると思いますし、知らない方でも、生活のなかで頑張っている方や、困難に直面している方へ、何かパワーを与えるような1曲になっていると思います。

坂本：牧さんは、歌詞ってスラスラ書けるものですか？

牧：いや……（笑）。でも、書き下ろしで作るパターンは結構楽しくて。前回もアニメの書き下ろしをやらせていただいたんですけど、元のストーリーがあって、それがやっぱり“深い”というか。特に人気作品だと、（作者の）意図が何層にもなっていたりするので、イメージも湧きやすいですし、書きやすいです。

坂本：普段は使わない言葉が出てきたりもしますからね。

牧：そうですね。「東京リベンジャーズ」も主軸はヤンキー漫画で、そこにSF的なタイムリープする主人公がいるっていう面白い設定なので、それに合わせて、普段作る曲では出てこない言葉を使ったので、それも楽しかったです。

◆「Orange Station Live 2026」に出演！

坂本：go!go!vanillasは現在、来年1月30日（土）まで続くライブハウスツアー『go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」』を開催中。そして、そのあいだの12月3日もライブがあるんですよね？

牧・セイヤ：あります。

坂本：それが、Zepp Hanedaでおこなわれる「Orange Station Live 2026」です。こちらは、Lucky Kilimanjaroとmuqueも出演されますが、どんなライブになりそうでしょうか？

牧：muqueは友達なんですよ。

セイヤ：九州のね。

牧：でも、対バン相手としてちゃんと共演するのは初めてですし、Lucky Kilimanjaroもすごくかっこいいバンドなので。

セイヤ：楽しみやね。

牧：いろんなジャンルの音楽が繰り広げられる……スペクタクル（なライブ）となります。

セイヤ：スペクタクル（笑）。

坂本：濃い日になりそうです！

「Orange Station Live 2026」のオープニングアクトは、東京を拠点に活動する4人組バンド・CheCheがつとめます。チケットの一般販売は10月19日（月）12:00にスタート。詳しくは、イベントの公式ホームページをご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：坂本美雨のディア・フレンズ

放送日時：毎週月曜～木曜11:00～11:30

パーソナリティ：坂本美雨

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/dear/

番組公式X：@dearfriends80