日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)によるパチンコ・パチスロ業界最大級の合同ファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロ サミット2026」(みんパチ・スロサミ2026)が9月22日、東京・丸の内の東京国際フォーラムにて開催された。

同イベントは、これまで個別に開催されていた日工組の「みんなのパチンコフェス」と日電協の「パチスロサミット」を統合し、業界パーパスである「遊びの力で、心を元気に。」をリアルに体感できる大型感謝祭として実施された。

午前10時、メインステージではオープニングプログラム「全員集合!激アツ『みんパチ・スロサミ2026』見どころ紹介!」が開幕。総合MCを務める木村魚拓と青山りょうが登壇し、軽快な掛け合いでオーディエンスを盛り上げていた。

さらに、総勢27名の豪華ゲストライターやタレント、SANYOのイメージガールである「SEAガールズ」、さらに各メーカーの人気マスコットキャラクター14体も続々とステージへ集結。華やかで大迫力の顔ぶれが勢ぞろいすると、客席からは大きな歓声が起こった。

ステージ上では、出演者たちが本イベントの多彩な見どころを次々と紹介。会場内最大級の面積を誇る試打エリアには、導入前の話題機種から屈指の人気機種まで、前年を大きく上回る約350台ものパチンコ・パチスロ機がずらりと設置され、体験者には会場限定のオリジナルノベルティやインスタ風クリアカードがプレゼントされることが案内された。

1球・1打で大当りやミッション達成を目指す「一球入魂＆一打入魂」や、7.77秒を狙う「777チャレンジ」、特製グッズが当たる輪投げといった縁日アトラクションなど、来場者が気軽に参加できる体験型コンテンツの数々も紹介された。

中でも大きな注目を集めたのが、会場内に特設された新カテゴリ機種の体験ブース。日工組が2026年11月から新たに運用を開始するカテゴリ分類に先駆け、「遊びやすいパチンコ・パチスロ特設コーナー」が設置されていた。

同コーナーには比較的遊びやすい・大当たりしやすいLv.1「スーパーライト」、Lv.2「ライト」のパチンコを20台、「BT機」のパチスロ20台を設置し、大当りの喜びをもっと身近に、安心して体感できる充実したラインナップが来場者の関心を集めていた。