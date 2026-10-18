離婚から10年。古い実家をリフォームし、猫との穏やかな生活を思い描いていた52歳女性に、思いがけない出来事が訪れた。「そんな52歳の私に彼氏ができてしまったのです」。11日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)では、「いまだに慣れないこと」をテーマに寄せられた女性のメッセージが紹介され、安住紳一郎アナがその恋愛を祝福した。

安住紳一郎アナ

「猫との2人の生活どころか恋しちゃったんですから」

神奈川県に住む52歳女性は、離婚して10年、猫を飼い始めて2年になるという。築50年の古い実家をリフォームし、この先は猫と2人で穏やかに暮らしていこうと考えていた。

ところが、そんな女性の生活に予想外の変化が訪れる。「そんな52歳の私に彼氏ができてしまったのです。これは大事件です! 猫との2人の生活どころか恋しちゃったんですから」と報告した。

女性はこれまでも何度か恋愛を経験してきたというが、どうしても慣れないことがある。それは、恋人との電話だった。

「なぜ恋人は電話をかけてくるのですか? 私は電話が苦手なのです」

電話をしていると、相手の声以外の音が気になってしまう。そのため、自分も電話をするときは周囲の音をすべて消し、会話に集中するようにしているという。

さらに、電話越しの声は普段と違って聞こえるため、「機嫌が悪いのかな」「眠いのかな」と気をもんでしまう。恋人との電話が苦手なのは、決して相手に関心がないからではない。

「近くにいるようで遠い」「会って話したい気持ちが増してしまう」

女性はそんな切ない心境を明かし、「52歳の恋愛、応援してください」と番組に呼びかけた。

これに安住アナは「良かったじゃない!」と祝福メッセージ。離婚から10年、猫との生活を心に決めていた女性に突然恋人ができたという展開を振り返り、「人生はね、自分で思ってるよりワンダーですよね」としみじみ語った。そして、「52歳で恋愛中」と、女性の新たな日々を温かく受け止めていた。