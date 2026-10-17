声優の上田瞳が14日、都内で行われた「ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー」プレス発表会に日笠陽子、大空直美、お笑いコンビ・バッテリィズ(エース、寺家)らとともに登壇した。

  • 上田瞳

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一番育成したいステータスは、「スタミナ」「パワー」「賢さ」

「ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー」は、大人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』を題材とした京楽産業．の最新機種。『ウマ娘 プリティーダービー』は、実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが仲間やトレーナーと学園生活を送りながら「トゥインクル・シリーズ」制覇を目指す世界が舞台で、同作品のパチスロ化は初。「ぱちスロ ウマ娘 プリティーダービー」は、ウマ娘とともに成長してレースでの勝利を目指す「育成型パチスロ」となる。全国のパチンコ・パチスロホールへの導入は2027年を予定。

同コンテンツでゴールドシップ役を演じている上田は、『ウマ娘』の初のパチスロ化に「『ウマ娘』の新しい形が生まれてみなさんにお届けすることができて、とってもうれしいです」と喜びを明かした。

発表会では、同機種の「育成」という特徴にちなみ、「今一番育成したいステータス」と「できるようになりたいこと」について、フリップを使ってトークを展開。上田は、育成したいステータスとして「スタミナ」「パワー」「賢さ」を選択し、できるようになりたいことは「健康維持・つかむ力・対応力」と明かした。

上田は、選択の理由について「まず、オーディションなどをつかむ握力、『パワー』が必要ですよね。で、オーディション会場や現場の収録で、言われたことを適切に行える対応力、『賢さ』ですね。そして、いっぱいお仕事していくうえでは健康が一番大事なので、『スタミナ』が必要だなと思い、この3つを選びました」と説明。続けて「スーパー売れっ子声優を目指しております、よろしくお願いします」と野望を語り、トークを盛り上げていた。

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