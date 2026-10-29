「少し早く起きて朝日を浴びながら散歩をして、心も体も整えて一日を始められたら」――俳優の芦田愛菜が、30日から全国で放映されるキリンビバレッジ「キリン おいしい免疫ケア」の新CM「世界初の発明」篇に出演。撮影後には、健康のために心がけていることや、新たに挑戦したい「朝活」について語った。

芦田愛菜

芦田愛菜、健康のために心がけていること

新CMでは、芦田がキリンのヘルスサイエンス研究所を訪問。キリンホールディングスの研究員・城内健太氏から、40年以上にわたる免疫研究や、独自素材「プラズマ乳酸菌」について話を聞く様子が描かれる。

研究室では、冷凍庫から取り出されたプラズマ乳酸菌と対面し、「これが世界初の…プラズマ乳酸菌!」と興味を示す芦田。顕微鏡や免疫細胞の写真などを使った説明を受け、「コントロールセンターみたい」「私たちの健康の裏では本当にすごいことが起きているんですね」と驚きの声を上げる。

撮影を振り返り、芦田は「改めて皆さんから、それがどうやって私たちの健康を維持してくれるのかという、とても興味深いお話をたくさん聞かせていただけて楽しかったです」とコメント。研究員たちが真摯(しんし)に研究に向き合う姿にも感銘を受け、「皆さんの思いが詰まっているのがこの『キリン おいしい免疫ケア』なんだなと感じて、印象に残っています」と話した。

日頃、健康のために意識していることを聞かれると、「そんなに難しいことはできていないんですけど、例えばいっぱい寝たり、ご飯をよく食べて、日光を浴びて適度に運動したりすることは、心身ともに健康でいるために大事なのかなと思って心がけています」と回答。「健康を保つことは日々の積み重ねで、誰にとっても大事なことだと思います」と語った。

さらに、これから挑戦してみたいことには「朝活」を挙げ、「朝に散歩をすることが意外とできていないので、少し早く起きて朝日を浴びながら散歩をして、心も体も整えて一日を始められたらいいなと思っています。まずは自分の体を大事にしていきたいです」と意欲を見せた。

「誰からも相手にされない」時代を乗り越えた研究に感銘

今回の撮影では、研究を長く続けることの意義についても語り合った。

城内氏は、プラズマ乳酸菌の研究を始めた当時について、「本当に誰からも相手にされないような状況でした」と回顧。それでも諦めず、コツコツと研究を積み重ねた結果が、プラズマ乳酸菌の発見や今回のCMにつながったと振り返った。

その話を受け、芦田は「コツコツと積み上げてきたものが大きく花開く時がきっと来ると感じられ、大きな励みになりました」とコメント。

また、城内氏が研究の醍醐味について「世界でまだ誰も見たことのないデータを、世界で一番初めに自分が見ることができることが本当にうれしいです」と語ると、芦田も「世界でまだ誰も見たことのないものを見ているということですもんね。本当に素敵なお仕事だなと思います」と感心していた。

最後に、CMを見る人に向けて「研究所の皆さんの思いが届いて、そしてテレビの前の皆さんが日々健康で元気に過ごしていただけたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。