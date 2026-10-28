乃木坂46賀喜遥香「センターに立つべき存在」後輩・井上和の活躍に感激「うちの自慢のにゃんです！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月22日（木）の放送では、12月2日（水）にリリースされる43枚目のシングル「君ロス」のフォーメーションについて語りました。

◆遠藤さくらとのシンメに言及

賀喜：先日、「乃木坂工事中」（テレビ東京系）で43枚目シングルのフォーメーション発表があったんですけど、今回センターに立ってくれるのは、うちの“にゃん”こと井上和先生です！ その両サイドに、川﨑桜ちゃんと6期生の瀬戸口心月ちゃんがいて、その後ろの真ん中に、私とさくちゃん（遠藤さくら）がシンメでいる形になっています。

今回もさくちゃんとシンメなのは、私もすごくうれしくて。だからこそ、にゃんと両サイドの2人を後ろから支えるのはもちろんだけど、自分たちも、もっと誇りを持たなきゃというか。2列目の真ん中って、フォーメーション全体で見たときに一番中心のポジションだと考えると、大事な位置を任せていただいているなとも思うので、頑張りたいなと思います！

◆センター・井上和への思い

賀喜：井上和ちゃんは、坂道選抜の「Audition」という曲でもセンターを務めてくれていて、さらに、「千と千尋の神隠し」という大きな舞台で千尋役を演じることも決まって、それもすごい！ 何回言ってるか分からないですけど、うちの自慢のにゃんです（笑）!!

ドラマにもいっぱい出て、モデルさんとしても頑張っていて、いろんな仕事に一生懸命向き合ってくれて。そのなかでも、私たちに「自分は、グループのために何かできているんですかね……？」みたいなことも不安そうに言ってくれるんだけど、「やってくれていることばかりだよ！」って思うし、「“自信を持ってここに立っていい”じゃなくて、“立つべき存在”だから」って私は思うの。だから、自分たちもセンターを支えたいです。

ファンの方にも「乃木坂46を好きで良かったな」「これからも応援したいな」と思ってもらえるようなシングルになったらいいなと願っていますし、先輩の伊藤理々杏さんにとって最後のシングルになるので、大切に過ごしたいです。

いやぁ、このシングル（の活動）が始まると「冬が始まるな～」って感じがします（笑）。いい冬にしたいなと思います。今年も最後までよろしくお願いします！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info