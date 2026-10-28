THE RAMPAGE吉野北人がハマったアニメとは？「主人公がのし上がっていく姿が爽快！」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルで、俳優やソロアーティストとしても活躍する吉野北人（よしの・ほくと）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「吉野北人 サステナ*デイズ supported by クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。

今回の放送では「アニメ特集」を実施。自身のお気に入りアニメについて語り、リスナーから寄せられたおすすめ作品を紹介しました。

◆吉野がハマった「日本三國」の見どころは？

吉野：前回アニメ特集をお届けしたのですが、まだまだ語りきれなかったということで、今週もせっかくなのでアニメ特集をしていきたいなと思います。前回も僕のおすすめアニメをたくさん紹介させていただいたんですけど、最近、面白いなと思った作品がもう1つありまして。それは「日本三國」です。

あらすじを紹介します。文明が崩壊した近未来の日本。国が3つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入します。しがない地方役人だった三角青輝（みすみ・あおてる）が、日本再統一を目指し、豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていくというお話です。

主人公の青輝は、すごく頭が切れる人物なんですけど、のし上がっていく姿が見ていて爽快というか。「どこまでこの人は考えているんだろう？」「頭のなかはどんな感じなんだろう？」と思わせてくれるような人物なんです。

物語が進むにつれて、いろいろな試練が出てくるんですけど、それをどうやって乗り越えていくのかも見どころです。まだ物語の先が気になる作品なので、今後の展開がすごく楽しみです。

キャラクターたちもすごく個性豊かで、敵というか、身内ではあるんだけど、すごい人がいるんですよ。「この野郎！」みたいな感じの人が（笑）。その人とどう向き合って、どう攻略していくのかというところも見どころです。

絵もすごく独特というか、最近のアニメーションではあまり見かけないような個性的なタッチだったりするので、そういったところも見どころの1つだと思います。普段あまり見かけないような作品だと思いますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います！

◆吉野も注目する神と人間のバトルアニメ

吉野：みなさんからもたくさんのおすすめアニメ作品のメッセージが届いていますので、いくつか紹介したいと思います！

＜リスナーからのメッセージ＞

僕のおすすめしたいアニメは「終末のワルキューレ」です。物語は、1000年に一度、世界中の神々が集まり、人類存亡会議が開かれるところから始まります。ゼウスが議長となり、人間は環境を破壊したり戦争を起こしたりするので、「抹消」となりそうになるのですが、ワルキューレ（半神半人の戦乙女）が現れ、「どうせなら神と人間とで戦って決着をつけませんか？」と提案します。

勝負は13対13のタイマンで、先に7勝したほうが勝ちというルールで始まります。神側はゼウスや釈迦、ポセイドンなど、世界各地の神々が参戦し、対する人間側はアダムや佐々木小次郎など、歴史上の人物たちが戦います。最後までどうなるか分からない勝負に、心を奪われること間違いなしです。

吉野：僕もバトルものは大好きなので、けっこう早い段階で観させていただきましたね。なかなかすごい設定で、「人間が神に勝てるのか」って思いますよね。

でも、神側のビジュアルがすごくよくて、推しも作りやすいというか。僕はお釈迦様が好きです（笑）。かっこいいんですよね。声優さんの演技もすごくかっこいいですし、バトルものが好きな人にはおすすめしたい作品です！

◆ダークヒーローが活躍する「コードギアス」

＜リスナーからのメッセージ＞

私のおすすめアニメは「コードギアス 反逆のルルーシュ」です。このアニメの名言として「撃っていいのは撃たれる覚悟のある奴だけだ」というセリフがありますが、この精神がとても大事だなと思っています。珍しく主人公がダークヒーロー的な存在で、正義とは何かをとても考えさせられる作品です。とても面白いので、ぜひ観てください。

吉野：自分もめちゃくちゃ気になっている作品の1つで、まだ観られていないんですよね。確か、目に何か宿していますよね（笑）？ あらすじの映像だけ観たんですけど、主人公がかっこよくて、クールなイメージがありました。「撃っていいのは撃たれる覚悟のある奴だけだ」ってセリフは第1話で出てくるということで。面白そうなので観てみます！

◆実写版にFANTASTICS中島颯太が出演！

＜リスナーからのメッセージ＞

私がおすすめしたいのは「ロマンティック・キラー」です。ゲームとチョコと猫が大好きで、恋愛にはまったく興味がない主人公が、その3つを突然取り上げられ、嫌でも恋愛をすることになる……というお話です。

少女漫画っぽい設定に聞こえますが、実はめちゃくちゃ面白くて笑えるアニメなんです。主人公は恋愛したくないので、ときどき顔芸をするのですが、それが本当に面白いです。主人公は強くて優しい女の子で、守られる側というより、むしろ人を助ける側なんです。女性視聴者としても、すごく好きになれる主人公だと思います。それと、実写版には（中島）颯太くんも出演しています。アニメ版とは違うところも多いので、個人的にはどちらもおすすめです。

吉野：そっか、実写版の映画に（FANTASTICSの中島）颯太が出ていましたね！ これのアニメがあるということで。あらすじを知らなかったんですけど、面白そうですよね。嫌でも恋愛をすることになる。この話を聞いているだけでも、すごくコミカルなラブコメなのかなと思います。

どうしよう、どっちから観たらいいんですかね？ 颯太の出ている実写版を先に観るのか、それともアニメが先か。まあでも、ちゃんとストーリーを理解してから実写版を観たほうがいいのかな？ アニメを観てから、颯太が出演している映画も観てみようかなと思います！

＜番組概要＞

番組名：吉野北人 サステナ*デイズ supported by クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：吉野北人

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/