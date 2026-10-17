星野リゾートが展開する「星のや東京」(東京都千代田区)は2026年12月1日～2027年2月28日の間、日本の佳き伝統に倣う冬の滞在を提案する。

早素振りで身体を温める天空朝稽古

地上160m、東京の街が見渡せる屋上で開催するのは、北辰一刀流の師範監修による早素振り稽古。凛と澄み渡る冬の朝空の下、凍えた身体を芯から温めるように勢いよく木刀を振り下ろす。都心の絶景を見下ろしながら、江戸の武士の嗜みに倣って呼吸と姿勢を調える非日常な体験。稽古の後は大手町温泉へ。清々しく汗を流し、塩分を多く含む湯に身を委ねることで、心身をより一層深い寛ぎへと導く。天井の吹き抜けから仰ぎ見る空も、前日の夕暮れや夜とは異なる表情で、朝ならではの湯浴みを贅沢に楽しめる。

期間は2026年12月1日～2027年2月28日。料金は1名6,000円(税・サービス料込、宿泊料別)。公式サイトにて前日まで予約を受け付ける。

地上160mで行う天空朝稽古

天然温泉の湯上がりに味わう濃厚アイスクリーム

チェックイン後、まずは地下1,500mから汲み上げる「大手町温泉」で身体を芯から温める。地中深くに閉じ込められた海水に由来する大手町温泉は、塩分を多く含み、高い保湿・保温効果が期待できる。温泉で芯から温まった後は、各客室から畳続きに繋がる「お茶の間ラウンジ」へ。自家製のアイスクリームに、目の前で点てる香り高い抹茶を贅沢に注いで提供する。

期間は2026年12月1日～2027年2月28日。料金は2,057円(税・サービス料込み)。公式サイトにて前日まで予約を受け付ける。

江戸の風情を優雅に嗜む「よい前のひととき」

夕食前の高揚感に添えるのは、江戸の小粋な屋台文化を星のや東京流に再解釈したひととき。あえて肌寒い戸外へ踏み出すことで際立つ格別な味わい。旨みが凝縮された出汁を含んだ熱々のはんぺんに、風味豊かな熱燗を合わる。日本橋で誕生し、屋台で親しまれた味。江戸の冬の景色に想いを馳せ、夕食への高揚感を静かに高める豊かな宵の入り。期間は2026年12月1日～2027年2月28日。料金は無料、予約も不要となっている。

都心のビル群を望む静謐な空間で新春を祝う「新年の茶会」

炉を設えた畳の間にて「新年の茶会」を開催する。近代的な大手町のビル群を背景に、新春の光が差し込む静謐な空間で、年始めの抹茶を振舞う。江戸時代から続く新年の格式ある嗜みを、都心の日本旅館ならではの現代の美意識が息づく設えとともに堪能できる。

期間は2027年1月1日～1月3日。料金は無料、予約も不要。