ファミリーマートは10月1日、TVアニメ「ホタルの嫁入り」のオンラインくじ(880円＋送料)をファミマオンラインで発売した。

TVアニメ「ホタルの嫁入り」初のオンラインくじが登場

10月のハロウィン期間に合わせ、「百鬼夜行」をテーマにアニメーション制作「david production」が描き下ろした新規イラストを使用。作品の持つ和風ラブサスペンスの雰囲気に、妖異たちがうごめく「百鬼夜行」の世界観をミックス。怪異の装いをまとったキャラクターたちが醸し出す、どこか妖しくも美しいビジュアルを楽しめる。

発売期間は2026年10月1日～11月27日23:59。配送は2027年5月上旬頃から順次行う。景品は、A賞～G賞全27種＋ラスト賞。1箱当たりの数量は69個＋ラスト賞1個。

A賞は「マスコットぬいぐるみ 桐ヶ谷紗都子」、B賞は「マスコットぬいぐるみ 後藤進平」、C賞は「マスコットぬいぐるみ 小川康太郎」(各全1種)。サイズはいずれも、高さ約120mmとなる。

D賞は「アクリルスタンド」(全3種)、E賞「絵馬キーホルダー」(全6種)、F賞「ミニ色紙」(全6種)、G賞「ホロ缶バッジ」(全9種)。

ラスト賞は「マスコットぬいぐるみセット」(全1種)となる。

監修中につき、サイズは変更となる場合がある。予定数がなくなり次第、販売を終了する。

1度に10個以上購入すると1個分無料に

同くじを1度の会計で10個以上購入すると、1個分(880円)が無料になるクーポンを全員に配布する。クーポン利用可能期間は2026年10月1日～10月12日23:59。期間中は何度でも利用できる。なお、1度に20個以上購入しても、割引は1個分となる。

2回目以降は送料が実質無料に

同くじを2回以上注文する際、2回目以降の送料が「実質無料」となるクーポンを配布する。クーポン利用可能期間は2026年10月1日～11月27日23:59。くじ展開期間中は何度でも利用できる。クーポンの仕様上、送料相当額を商品代金から割り引く形で適用される。

ファミマオンラインくじ 利用方法

ティザーPVの場面写をファミマプリントで販売

オンラインくじの販売に合わせて、TVアニメで登場するシーンのブロマイド「選べるオリジナルブロマイド」(300円)を全国のファミリーマート店舗に設置されているマルチコピー機のサービス「ファミマプリント」で販売している。

サイズはL判で、全9種類から選べる。発売期間は2026年10月1日～2027年7月31日23:59。ブロマイドは順次追加を予定している。

監修中につき、デザインは変更となる場合がある。

(C)橘オレコ／小学館／アニメ「ホタルの嫁入り」製作委員会